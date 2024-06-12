В «Дії» запустили комплексную услугу для бизнеса «е-Підприємець» — Finance.ua

В «Дії» запустили комплексную услугу для бизнеса «е-Підприємець» Сегодня 15:02 — Личные финансы

В «Дії» запустили комплексную услугу для бизнеса «е-Підприємець»

Министерство цифровой трансформации запустило комплексную услугу е-Підприємець на портале Дія.

Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.

«е-Підприємець — сервис для упрощения ведения бизнеса. Теперь можно оформить онлайн 10 услуг по одному заявлению за 15−40 мин», — сказано в сообщении.

Какие услуги доступны на данный момент

Государственная регистрация ФЛП. Государственная регистрация изменений в сведения о ФЛП, содержащихся в ЕГР. Регистрация декларации соответствия материально-технической базы предприятия требованиям законодательства по вопросам пожарной безопасности. Государственная регистрация мощностей операторов рынка пищевых товаров. Государственная регистрация создания ООО на основании модельного устава. Государственная регистрация перехода ООО на деятельность на основании модельного устава. Предоставление вакансий. Регистрация/переход на упрощенную систему налогообложения. Регистрация плательщиком налога на добавленную стоимость. Открытие банковского счета.

Кто сможет пользоваться сервисом

е-Підприємець могут использовать совершеннолетние граждане Украины, которые хотят зарегистрировать предприятие, и действующие бизнесы, желающие изменить/расширить направление своей деятельности.

Сервис предлагает комплексы услуг по нескольким видам малого бизнеса — для кафе, салонов красоты, точек продаж, ІТ или другого вида деятельности.

«Опросник уточняет детали сервисов, чтобы вам было легче определить, что именно нужно. Заявление автоматически отправляется органам государственной власти после регистрации бизнеса», — отметили в Минцифры.

Напомним, за I квартал 2024 года через Дію открыли рекордное количество ФЛП. За первые три месяца этого года через Дію открыли 57 665 новых бизнесов.

Если сравнить данные за первый квартал предыдущих лет:

2024 год — 57 665;

2023 год — 40 713;

2022 год — 28 849.

Предпринимателями в 2024 году чаще становятся женщины: 58% против 42% мужчин.

Национальный банк и Министерство цифровой трансформации Украины запустили общий проект, который значительно упрощает обмен документами между банками, их клиентами и держателями государственных реестров.

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