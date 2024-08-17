Какие вещи должны быть в автомобиле каждого водителя: рекомендации полиции — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Какие вещи должны быть в автомобиле каждого водителя: рекомендации полиции

Личные финансы
49
Какие вещи должны быть в автомобиле каждого водителя: рекомендации полиции
Какие вещи должны быть в автомобиле каждого водителя: рекомендации полиции
Каждый автомобиль должен быть оснащен набором предметов, которые помогут водителю в случае проблемных ситуаций.
Об этом сообщили в патрульной полиции Киева.

Какие вещи должны быть в автомобиле каждого водителя

Полицейские рекомендуются водителям всегда иметь с собой в автомобиле:
  • набор нужных ключей для ремонта, несколько отверток, домкрат, запасное колесо, перчатки;
  • буксировочный трос;
  • насос или автомобильный компрессор;
  • герметично закрытую канистру с топливом;
  • провода для «прикуривания» на случай полной разрядки аккумулятора;
  • фонарик.
Особое внимание советуют уделить аптечке. Необходимо проверять сроки действия лекарства и наличие бинтов и повязок. Не забывайте про огнетушитель и знак аварийной остановки. Они всегда должны быть в вашем автомобиле.
«Если проблемы с автомобилем случились в темное время суток, наденьте жилет со светоотражающими элементами. Так вы будете видимы для всех других участников дорожного движения», — напомнили в полиции.
Напомним, с первого раза после самоподготовки успешно сдают теоретический экзамен 34% кандидатов в водители.
Кстати, сравнивайте цены и выгодно оформляйте полис ОСАГО (автогражданку) за 15 минут на нашем портале:

Автогражданка онлайн на Finance.ua🚙

По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.