Какие вещи должны быть в автомобиле каждого водителя: рекомендации полиции — Finance.ua

Какие вещи должны быть в автомобиле каждого водителя: рекомендации полиции Сегодня 18:16 — Личные финансы

Какие вещи должны быть в автомобиле каждого водителя: рекомендации полиции

Каждый автомобиль должен быть оснащен набором предметов, которые помогут водителю в случае проблемных ситуаций.

Об этом сообщили в патрульной полиции Киева.

Какие вещи должны быть в автомобиле каждого водителя

Полицейские рекомендуются водителям всегда иметь с собой в автомобиле:

набор нужных ключей для ремонта, несколько отверток, домкрат, запасное колесо, перчатки;

буксировочный трос;

насос или автомобильный компрессор;

герметично закрытую канистру с топливом;

провода для «прикуривания» на случай полной разрядки аккумулятора;

фонарик.

Особое внимание советуют уделить аптечке. Необходимо проверять сроки действия лекарства и наличие бинтов и повязок. Не забывайте про огнетушитель и знак аварийной остановки. Они всегда должны быть в вашем автомобиле.

«Если проблемы с автомобилем случились в темное время суток, наденьте жилет со светоотражающими элементами. Так вы будете видимы для всех других участников дорожного движения», — напомнили в полиции.

Напомним, с первого раза после самоподготовки успешно сдают теоретический экзамен 34% кандидатов в водители.

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