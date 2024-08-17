Какие вещи должны быть в автомобиле каждого водителя: рекомендации полиции — Finance.ua

Какие вещи должны быть в автомобиле каждого водителя: рекомендации полиции
Каждый автомобиль должен быть оснащен набором предметов, которые помогут водителю в случае проблемных ситуаций.
Об этом сообщили в патрульной полиции Киева.
Какие вещи должны быть в автомобиле каждого водителя
Полицейские рекомендуются водителям всегда иметь с собой в автомобиле:
- набор нужных ключей для ремонта, несколько отверток, домкрат, запасное колесо, перчатки;
- буксировочный трос;
- насос или автомобильный компрессор;
- герметично закрытую канистру с топливом;
- провода для «прикуривания» на случай полной разрядки аккумулятора;
- фонарик.
Особое внимание советуют уделить аптечке. Необходимо проверять сроки действия лекарства и наличие бинтов и повязок. Не забывайте про огнетушитель и знак аварийной остановки. Они всегда должны быть в вашем автомобиле.
«Если проблемы с автомобилем случились в темное время суток, наденьте жилет со светоотражающими элементами. Так вы будете видимы для всех других участников дорожного движения», — напомнили в полиции.
Напомним, с первого раза после самоподготовки успешно сдают теоретический экзамен 34% кандидатов в водители.
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