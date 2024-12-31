Какие товары и вещи нельзя ввозить в Германию — Finance.ua

Какие товары и вещи нельзя ввозить в Германию Сегодня 12:04 — Личные финансы

Какие товары и вещи нельзя ввозить в Германию

Украинцы могут въезжать на территорию Германии без визы и легально находиться там в течение 90 дней, если у них нет статуса беженца. При пересечении границы следует учесть таможенные запреты и ограничения.

Что запрещено провозить в Германию

На территорию Германии запрещен ввоз наркотических и психотропных средств, нелицензированных медицинских препаратов, порнографических материалов, боеприпасов и оружия, в том числе ножей, кинжалов, кастетов и газовых баллончиков.

Также нельзя ввозить мясную, молочную и рыбную продукцию, яйца и мед, произведенные за пределами ЕС. А еще — саженцы, семена, луковицы и прочий посевной материал.

Под запрет подпадают поддельные товары, нарушающие права владельцев зарегистрированных товарных знаков, в том числе техника с нелицензированными товарами, а также охотничьи трофеи — слоновая кость, кожа, чучела животных и птиц.

В случае нарушения этих правил путешественникам грозит конфискация имущества и даже штраф в размере до 5 тыс. евро. Особенно строго наказывают за неуплату пошлины или умышленное сокрытие в декларации объемов импортируемых товаров, поскольку человека могут обвинить в уклонении от уплаты налогов. Статья 378 Налогового кодекса предусматривает штраф в размере 50 тыс. евро. А при перевозке оружия или наркотиков грозит уголовная ответственность.

На какие товары и вещи установлены ограничения при въезде из третьих стран

Товары, которые перевозят физические лица, должны быть для личного пользования и не предназначены для коммерции. Ввозить алкоголь и табачные изделия могут люди с 17 лет. При пересечении границы из стран, не входящих в ЕС, действуют следующие ограничения.

Разрешенные объемы:

200 сигарет или 100 сигарил, или 50 сигар, или 250 граммов курительного табака, или пропорциональная комбинация этих товаров;

1 литр крепких спиртных напитков с содержанием алкоголя свыше 22% или неденатурированного этилового спирта с содержанием алкоголя 80%, или 2 литра спирта и алкогольных напитков с содержанием алкоголя не более 22% объемных процентов или пропорциональное сочетание этих товаров и 4 л неигристых 16 литров пива;

лекарства для личного пользования из расчета не более трех месяцев;

кофе — 500 г в зернах или 200 г растворимого кофе (ввоз разрешен лицам с 15 лет);

парфюмерия — 50 мл духов или 250 мл туалетной воды;

полный бак горючего + до 10 литров в переносном контейнере;

другие товары, кроме упомянутых, общей стоимостью до 300 евро (на взрослого при сухопутном пересечении границы), и до 430 евро в случае прибытия в страну авиа или морским путем, для путешественников в возрасте до 15 лет общая сумма разрешенных товаров — 175 евро. В случае превышения этих ограничений придется платить пошлину.

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Тем, кто возвращается из отпуска, стоит учесть, что не все сувениры можно ввозить в Германию, особенно это касается коралловых изделий и раковин. Разрешено только до трех экземпляров гигантских моллюсков и раковин улиток, и четыре морских конька.

При ввозе домашних животных нужно иметь ветеринарные паспорта, в которых указаны все прививки.

В рамках ЕС можно перевозить наличные деньги, золото и драгоценные камни общей стоимостью до 10 000 евро. Крупную сумму необходимо задекларировать на таможне. Это также нужно сделать, если путешествуете из Германии в страны, не входящие в ЕС.

Какие условия ввоза товаров из стран ЕС

При въезде в Германию из других стран ЕС будут действовать следующие правила:

800 сигарет или 400 сигарил, или 200 сигар, или 1 кг курительного табака, или 800 штук/порции разогретого табака и 1 литр заменителей, например жидкость для электронных сигарет (но не более 10 розничных пачек);

10 литров алкогольных напитков (например, виски, ром, водка) и 20 литров промежуточных продуктов (например, хереса, портвейна и ликерных вин) и 60 литров игристого вина (шампанского) и 110 литров пива;

немецкая таможня не установила никаких ограничений по количеству вина, импортированного из других стран ЕС. Поэтому вино можно ввозить в страну в неограниченном количестве, если оно потребляется приватно;

10 кг кофе и 10 кг товаров, содержащих кофе (продукты, содержащие от 10 до 900 г кофе на килограмм).

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