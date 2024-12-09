FlixBus открывает три новых маршрута из Украины в Германию — Finance.ua

FlixBus открывает три новых маршрута из Украины в Германию Сегодня 16:24 — Личные финансы

FlixBus открывает три новых маршрута из Украины в Германию

Крупнейший оператор автобусных перевозок в Европе FlixBus объявил о запуске трех международных маршрутов из Украины в Германию накануне зимних праздников: Ивано-Франковск — Берлин, Чернигов — Кёльн и Одесса — Бремен.

Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.

Там отметили, что билеты на рейсы уже доступны на сайте flixbus.ua и в партнерских агентствах.

По информации пресс-службы, новые рейсы будут следовать по таким маршрутам:

№ 3212: Одесса — Умань — Винница — Хмельницкий — Тернополь — Львов — Берлин — Гамбург — Бремен.

Первый рейс по этому маршруту запланирован на 10 декабря из Одессы. Он обеспечит удобную транспортную связь не только для украинцев, находящихся в Германии, но и для проживающих или путешествующих по странам Северной Европы.

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Отправления будут проходить во вторник, среду и субботу. В обратном направлении автобус будет курсировать в понедельник, четверг и субботу.

№ 3217: Чернигов — Киев — Житомир — Ровно — Львов — Берлин — Магдебург — Ганновер — Дортмунд — Эссен — Дуйсбург — Дюссельдорф — Аэропорт Кельн-Бонн.

Этот маршрут является удобным вариантом путешествия в Кельн, в частности в аэропорт Кельн-Бонн. Первая отправка состоится 16 декабря.

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Автобус будет отправляться в понедельник, среду и пятницу. Выезжать из Чернигова в 9:50 и прибывать в Кельн 21:15 на следующий день. В обратном направлении автобус отправляется в среду, пятницу и воскресенье. Выезд из Кельна намечен на 7:35. В Чернигов автобус будет прибывать в 20:00 на следующий день.

№ 3245: Ивано-Франковск — Львов — Жешув — Кельце — Лодзь — Познань — Берлин.

Отправление № 3245 будет проходить дважды в неделю: в четверг и воскресенье, в обратном направлении — в понедельник и пятницу.

Діло По материалам:

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