FlixBus запустил еще один рейс в Германию — Finance.ua

FlixBus запустил еще один рейс в Германию Сегодня 13:32 — Личные финансы

FlixBus запустил еще один рейс в Германию

Транспортная компания FlixBus с 19 марта открыла новую автобусную линию из Киева в аэропорт Штутгарта (Германия).

Об этом говорится в сообщении компании.

Отмечается, что это уже 5 линия в Германию.

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Новая автобусная линия N 3205 имеет такой полный маршрут: Киев — Житомир — Ровно — Львов — Дрезден — Хемниц — Йена — Веймар — Эрфурт — Гисен — Франкфурт-на-Майне — Дармштадт — Мангейм — Гейдельберг — Хайльбронн — аэропорт Штутгарта.

Первый рейс запланирован на 19 марта из Киева, отправка ежедневно.

Из Киева автобусы будут отправляться в 09:35 и прибывать в Дрезден в 08:05 на следующий день, во Франкфурт в 16:00 и в аэропорт Штутгарта в 20:00.

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В обратном направлении автобусы будут отправляться из аэропорта Штутгарта в 08:30, из Франкфурта в 12:45, Дрездена в 20:30 и прибывать в Киев в 21:00 на следующий день.

В общей сложности у FlixBus есть 26 прямых автобусных рейсов между Украиной и странами ЕС: Польшей, Венгрией, Чехией, Словакией, Германией и Австрией.

Ранее сообщалось, что FlixBus в 2024 году увеличит количество пассажирских маршрутов на 10−15, добавив поездки в новые страны на запад и на юг от Украины, а также работает над обновлением флота автобусов компании.

Летом прошлого года FlixBus объявил о запуске новой автобусной линии из Чернигова и Киева в Варшаву.

Українські Новини По материалам:

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