FlixBus ввел обязательное бронирование места — Finance.ua

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FlixBus ввел обязательное бронирование места

Личные финансы
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FlixBus ввел обязательное бронирование места
FlixBus ввел обязательное бронирование места
Популярный автобусный перевозчик FlixBus перешел на систему обязательной резервации мест на большинстве своих рейсов. Новая модель работы начала действовать с 1 апреля.
Об этом пишет cc.cz.
Следовательно, нововведения должны предотвратить возникновение раздражающих ситуаций и задержки отправки. К примеру, когда пассажиры, решившие не доплачивать за выбор места, занимали чужие оплаченные кресла.
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До сих пор в зеленые автобусы могли сесть люди, не имевшие оплаченного конкретного места. Но теперь FlixBus вводит обязательное бронирование. Это означает, что каждый пассажир должен будет иметь заранее заказанное (и оплаченное) место, где он будет сидеть до конечного пункта назначения. Таким образом, больше не должно возникнуть ситуации, что на заказанном вами месте будет сидеть кто-нибудь другой.
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Пассажиры смогут выбрать, доплатить или выбрать нужное место, или оставить выбор места системе бронирования, которая сделает это автоматически по мере заполнения автобуса.
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За второй вариант не взимается комиссия. А если вы захотите самостоятельно выбрать место, например у окна, то это будет стоить не менее 25 дополнительных гривен. Сумма может увеличиваться в зависимости от продолжительности поездки и категории места (первый панорамный ряд, место со столиком или обычное место).
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По материалам:
Телеканал 24
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