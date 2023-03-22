FlixBus запускает три новые линии из Киева в Польшу — Finance.ua

FlixBus запускает три новые линии из Киева в Польшу Сегодня 16:47 — Личные финансы

FlixBus запускает три новые линии из Киева в Польшу

Автобусный перевозчик FlixBus запускает еще три линии из Киева в Польшу: в Гданьск, Гдыню, Торунь и Быдгощ.

Об этом пишет The Village Украина.

Новые маршруты

1. Киев — Житомир — Ровно — Луцк — Люблин — Варшава.

Первый рейс состоится 31 марта. Отправляется три раза в неделю из Киева: во вторник, пятницу и воскресенье. Обратная отправка из Варшавы — по понедельникам, средам и субботам.

2. Киев — Житомир — Ровно — Луцк — Люблин — Варшава — Лодзь — Познань.

Первый рейс — 2 апреля. Отправка четыре раза в неделю. Из Киева по вторникам, средам, пятницам и субботам. В обратном направлении — по средам, четвергам, субботам и воскресеньям.

3. Киев — Житомир — Ровно — Луцк — Люблин — Варшава — Торунь — Быдгощ — Гданьск — Гдыня.

Первый рейс — 2 апреля. Отправляется четыре раза в неделю. Из Киева — по понедельникам, средам, четвергам и воскресеньям. В направлении из Польши в Украину отправление по понедельникам, вторникам, четвергам и пятницам.

Некоторые из этих городов впервые появились в украинской сети FlixBus, раньше доехать до них можно было только рейсом с пересадкой.

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На новой линии из Киева в Варшаву автобус едет исключительно за день: утром отправляется из Киева, вечером прибывает в польскую столицу. Соответственно, каждый день между Киевом и Варшавой будет до шести отправлений, говорят перевозчики.

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Всего FlixBus имеет 20 линий из Украины, 12 из которых открыли после начала полномасштабного вторжения. Это рейсы в Германию, Польшу, Чехию, Венгрию, Словакию и Австрию.

В феврале 2023 года перевозчик запустил еще два рейса в Гамбург и Варшаву, которые будут отправляться из Киева и Одессы соответственно.

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The Village Україна По материалам:

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