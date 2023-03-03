FlixBus запустил прямой рейс из Киева в польский аэропорт Варшава — Модлин — Finance.ua
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FlixBus запустил прямой рейс из Киева в польский аэропорт Варшава — Модлин

Личные финансы
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FlixBus запустил прямой рейс из Киева в польский аэропорт Варшава — Модлин
FlixBus запустил прямой рейс из Киева в польский аэропорт Варшава — Модлин
Автобусный перевозчик FlixBus объявил об открытии очередного маршрута. Новое направление будет соединять Украину и Польшу.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
Так, со 2 марта автобусы FlixBus начали курсировать по новой линии — Киев — аэропорт Варшава — Модлин. Таким образом, на сегодняшний день две столицы объединяет уже три рейса этого перевозчика.
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Новому направлению присвоили № 3220, и он будет проходить через такие города: Киев — Коростень — Сарны — Ковель — Люблин — Варшава — Новый Двор-Мазовецкий (аэропорт Варшава-Модлин).
Кроме этого, украинцы смогут добраться из украинской столицы в польскую еще двумя прямыми сообщениями от FlixBus:
  • N3221: Киев — Житомир — Новоград-Волынский — Ровно — Луцк — Люблин — Варшава;
  • N3222: Киев — Житомир — Ровно — Луцк — Люблин — Варшава.
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Рейс из Киева в варшавский аэропорт будет выполняться каждый день. Выезд запланирован в 17:25 с Центрального автовокзала Киева, а прибытие в 8:10 на следующий день на автовокзал Варшава-Западная и в 9:00 — в город Новый-Двор-Мазовецкий, где расположен аэропорт Варшава — Модлин. С учетом остановок и времени на пересечение границы в пути придется провести около 15 часов.
Стоимость билетов стартует от 1599 гривен для поездки между конечными остановками.
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По материалам:
Телеканал 24
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