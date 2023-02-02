FlixBus распродает билеты по 4 евро: на какие направления действуют акционные цены — Finance.ua
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FlixBus распродает билеты по 4 евро: на какие направления действуют акционные цены

Личные финансы
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FlixBus распродает билеты по 4 евро: на какие направления действуют акционные цены
FlixBus распродает билеты по 4 евро: на какие направления действуют акционные цены
Популярный в Европе автобусный перевозчик FlixBus устроил распродажу билетов.
Акция в основном распространяется на автобусные билеты по балтийским странам. Следовательно, бюджетное путешествие можно устроить между Латвией, Литвой и Эстонией.
Дешевые билеты доступны на рейсы FlixBus, запланированные на февраль 2023 года. Цены на поездку в одну сторону стартуют от 4 евро.
Список некоторых бюджетных маршрутов:
  • Рига — Вильнюс;
  • Рига — Таллин;
  • Таллин — Рига.
Билеты на автобус можно купить на сайте компании, а также в мобильном приложении FlixBus.
Напомним, аirBaltic запустила распродажу ко Дню влюбленных. Акция распространяется на рейсы с 20 февраля по 29 октября. При этом скидки действуют по всем направлениям. В целом же самые дешевые билеты AirBaltic предлагает из Риги и Вильнюса.
Кстати, путешествовать по Украине поможет Proizd.ua. Это сервис продаж билетов на поезд. Купить билет очень просто — на сайте есть подробные инструкции. А с промокодом sd2023 можно получить скидку в 5%.

Путешествовать с Proizd.ua 🚄

По материалам:
Телеканал 24
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