FlixBus распродает билеты по 4 евро: на какие направления действуют акционные цены — Finance.ua

FlixBus распродает билеты по 4 евро: на какие направления действуют акционные цены
Популярный в Европе автобусный перевозчик FlixBus устроил распродажу билетов.
Акция в основном распространяется на автобусные билеты по балтийским странам. Следовательно, бюджетное путешествие можно устроить между Латвией, Литвой и Эстонией.
Дешевые билеты доступны на рейсы FlixBus, запланированные на февраль 2023 года. Цены на поездку в одну сторону стартуют от 4 евро.
Список некоторых бюджетных маршрутов:
- Рига — Вильнюс;
- Рига — Таллин;
- Таллин — Рига.
Билеты на автобус можно купить на сайте компании, а также в мобильном приложении FlixBus.
Напомним, аirBaltic запустила распродажу ко Дню влюбленных. Акция распространяется на рейсы с 20 февраля по 29 октября. При этом скидки действуют по всем направлениям. В целом же самые дешевые билеты AirBaltic предлагает из Риги и Вильнюса.
Кстати, путешествовать по Украине поможет Proizd.ua. Это сервис продаж билетов на поезд. Купить билет очень просто — на сайте есть подробные инструкции. А с промокодом sd2023 можно получить скидку в 5%.
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