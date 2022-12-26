FlixBus открыл первый прямой рейс из Украины в Германию — Finance.ua

FlixBus открыл первый прямой рейс из Украины в Германию Сегодня 05:14 — Фондовый рынок

Популярный бюджетный автобусный перевозчик FlixBus запустил еще один рейс в Европу. Новый маршрут стал первым прямым сообщением между Украиной и Германией.

Речь идет о направлении Киев — Берлин. Его обслуживает крупнейший оператор автобусных перевозок Европы FlixBus. Первая поездка зеленого автобуса между столицами Украины и Германии состоялась 22 декабря.

Киев — Берлин: новая линия от FlixBus

Рейсу присвоили номер N3207. Автобусы будут курсировать 4 раза в неделю: в понедельник, четверг, пятницу и воскресенье из Киева, а в понедельник, вторник, пятницу и субботу — из Берлина. В пути придется провести около 24 часов (это с учетом остановок и заложенным временем на пересечение границы).

Билеты на автобусы FlixBus доступны на сайте компании, в мобильном приложении FlixBus, а также в точках продаж по всей Украине.

На сегодня FlixBus уже насчитывает 15 международных рейсов из Украины. Зеленые автобусы курсируют в 6 стран Европы: Германию, Польшу, Чехию, Венгрию, Словакию и Австрию.

Телеканал 24 По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.