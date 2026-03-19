Какие технические профессии популярны среди женщин

На рынке труда постепенно меняется представление о «мужских» и «женских» профессиях. Война также сильно изменила роль женщин на рынке труда.
Для многих из них стабильная работа стала вопросом экономической независимости и безопасности семьи. И именно поэтому технические профессии, которые можно овладеть за 2−6 недель интенсивного обучения, становятся реальным новым карьерным маршрутом.
Об этом говорится в статистике, которой из Work.ua поделился KSE ProfTech.

Что выбирают женщины

Женщины чаще выбирают направления, где важна точность и внимательность к деталям.
Женщины приходят в технические профессии в разном возрасте. В программах KSE ProfTech больше всего слушательниц в возрасте 26−45 лет, но есть и студентки до 25 лет, и женщины 46+, которые приходят на переквалификацию.
«Например, на курсе монтажа электроники больше всего студенток именно в возрастной группе 26−45 лет, тогда как в сварке чаще учатся младшие женщины», — делятся инициаторы проекта.

Кто переучивается

На переобучение в большинстве своем приходят люди с высшим образованием: 65% слушателей имеют диплом вуза. У специалистов за спиной разные профессии и отрасли: административная работа, образование, сфера услуг, иногда даже собственный бизнес.

Вызовы, с которыми сталкиваются женщины

Часто люди вынуждены овладевать новой профессией из-за сложных жизненных обстоятельств, вызванных полномасштабным вторжением. Многие студенты потеряли работу, переехали как ВПЛ, вернулись из-за границы и начинают карьеру фактически с нуля.
Именно поэтому они ищут новые стабильные профессии, позволяющие быстро вернуться на рынок труда.

Главный барьер

Это не возможности женщин, а организация работы на предприятиях. Иногда компаниям нужно адаптировать процессы: разделить тяжелые физические операции, просмотреть графики или обустроить инфраструктуру. Когда это делается, вопрос гендера практически исчезает.
Ранее Finance.ua писала, что из-за мобилизации, миграции и острой нехватки персонала предприятия стали пересматривать традиционные подходы к управлению персоналом. Женщины все чаще выбирают профессии, которые годами считались «мужскими». Но вместе с новыми ролями они часто сталкиваются со старой реальностью: они выполняют ту же работу, что и мужчины, но зарабатывают меньше.
По результатам исследования, 64% украинских компаний уже нанимают женщин на исторически «мужские» позиции.
В начале полномасштабной войны официальный гендерный разрыв в оплате труда составлял 18,6%. В некоторых отраслях женщины могли зарабатывать на 41,4% меньше, чем мужчины.
В то же время, женщины составляют более 80% зарегистрированных безработных в Украине.
Хотя в условиях кадрового дефицита открываются новые возможности для переквалификации. Женщины все чаще овладевают профессиями, которые раньше считались «мужскими». В частности, речь идет о работе:
  • в гуманитарном разминировании;
  • водителями автобусов и тяжелой техники;
  • в энергетической отрасли;
  • операторами промышленных станков.
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
