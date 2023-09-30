Какие ІТ специальности наиболее перспективны и хватает ли высшего образования для старта карьеры — Finance.ua
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Какие ІТ специальности наиболее перспективны и хватает ли высшего образования для старта карьеры

Личные финансы
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Какие ІТ специальности наиболее перспективны и хватает ли высшего образования для старта карьеры
Какие ІТ специальности наиболее перспективны и хватает ли высшего образования для старта карьеры
К новому учебному году одна из крупнейших IT-компаний Украины GlobalLogic опросила своих специалистов о том, как и чему они учатся. Инженеры рассказали о наиболее перспективных IT-специальностях и помогает ли профильное образование в рабочих задачах.
В опросе приняли участие около 700 специалистов компании с разным уровнем опыта. А именно: 245 специалистов уровня Senior, 208 — Middle, 121 — Junior, 18 — Trainee и 49 руководителей проектов.

Наиболее перспективные специальности

Большинство специалистов GlobalLogic считают Data Science, Artificial Intelligence и Machine Learning наиболее перспективными направлениями для изучения. Об этом заявили 67% респондентов. В первую десятку также вошли DevOps, Data Analysis, Embedded, Full Stack, Mobile, Backend, Frontend, Project Management и Business Analysis.
Какие ІТ специальности наиболее перспективны и хватает ли высшего образования для старта карьеры

Англоязычный контент преобладает

Знание иностранных языков значительно расширяет список источников для получения знаний. Это подтверждают и результаты опроса: 85% респондентов учатся преимущественно на английском.

Высшее образование и коммерческий опыт

Только 20% опрошенных специалистов считают, что для старта карьеры в ІТ достаточно получить профильное высшее образование. Остальные уверены, что в придачу требуется дополнительное обучение и практика. Так, большинство опрошенных регулярно посещают профессиональные курсы и/или учатся самостоятельно.
Какие ІТ специальности наиболее перспективны и хватает ли высшего образования для старта карьеры

Справка Finance.ua:

  • в 2023 году, с увеличением темпов роста конкуренции, айтишники стали на 40% реже менять работу. Количество наймов в 2021 году было почти вдвое выше, чем в 2020, а среднее время между наймами ощутимо уменьшилось. В 2023-м, когда конкуренция ощутимо возросла, кандидаты меняют работу реже;
  • высокая конкуренция продолжает удерживаться по должностям диджитал-специалистов преимущественно в сфере ІТ: javascript-программист, программист Java, Python-программист, а также копирайтер, специалист чата и видеомонтажер.
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По материалам:
Finance.ua
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