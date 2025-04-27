Какие страховые компании наиболее популярны среди автовладельцев — Finance.ua

Какие страховые компании наиболее популярны среди автовладельцев Сегодня 08:13 — Личные финансы

Какие страховые компании наиболее популярны среди автовладельцев

В І кв. 2025 года украинцы заключили более 1,5 млн внутренних договоров обязательного страхования гражданско-правовой ответственности ( ОСАГО ), что на 8,83% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Об этом сообщили в Моторно-транспортном страховом бюро Украины.

В то же время, общая сумма страховых платежей по договорам ОСАГО превысила 4,5 млрд грн. Это на 114,81% больше, чем за 2024 год.

Средний размер страховой премии вырос — до 2975,4 грн (+135,61%).

Такая динамика объясняется переходом рынка ОСАГО к механизму свободного ценообразования.

Лидерами по количеству заключенных договоров ОСАГО стали:

СК «Оранта» — 267 746 договоров;

СХ «ТАС» — 260 009 договоров;

СК «Княжеская виенна иншуранс групп» — 194 755 договоров.

Напомним, в первом квартале текущего года украинцы и местные предприятия приобрели 14,3 тысяч новых легковых автомобилей. Это на 16,5% меньше по сравнению с первым кварталом 2024 года.

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