Какие страховые компании наиболее популярны среди автовладельцев — Finance.ua

Какие страховые компании наиболее популярны среди автовладельцев
В І кв. 2025 года украинцы заключили более 1,5 млн внутренних договоров обязательного страхования гражданско-правовой ответственности (ОСАГО), что на 8,83% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.
Об этом сообщили в Моторно-транспортном страховом бюро Украины.
В то же время, общая сумма страховых платежей по договорам ОСАГО превысила 4,5 млрд грн. Это на 114,81% больше, чем за 2024 год.
Средний размер страховой премии вырос — до 2975,4 грн (+135,61%).
Такая динамика объясняется переходом рынка ОСАГО к механизму свободного ценообразования.
Лидерами по количеству заключенных договоров ОСАГО стали:
- СК «Оранта» — 267 746 договоров;
- СХ «ТАС» — 260 009 договоров;
- СК «Княжеская виенна иншуранс групп» — 194 755 договоров.
Напомним, в первом квартале текущего года украинцы и местные предприятия приобрели 14,3 тысяч новых легковых автомобилей. Это на 16,5% меньше по сравнению с первым кварталом 2024 года.
Поделиться новостью