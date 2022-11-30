Какие страховщики производят наибольшие выплаты клиентам во время войны — Finance.ua

Какие страховщики производят наибольшие выплаты клиентам во время войны
По данным НБУ, в январе-сентябре текущего года украинские страховые компании привлекли от своих клиентов страховых премий на 25,1 млрд грн, в то время как объемы страховых возмещений составили всего 8,4 млрд грн.
В целом в отчетности насчитывается около 130 страховых компаний. Но большая доля выплат приходится на первую десятку СК, в которой немало страховщиков с иностранным капиталом.
Так, лидер по выплатам — австрийская Уника, которая за 9 месяцев выплатила клиентам возмещений почти на 1 млрд грн, что составляет более половины привлеченных премий. Этот показатель у данной СК — гораздо выше среднего по рынку.
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Номинально на втором месте компания Аркс с канадским капиталом. Но реально вторая позиция в тандеме дочерей австрийской VIG — УСГ и Княжей, которые на двоих выплатили 831 млн грн.
Топ-10 СК по объемам выплат в январе-сентябре 2022 г., млн грн:
- Уника — 980,6 (54,1)*
- Аркс — 775,7 (34,8)
- ТАС — 675,6 (40,1)
- USG — 546,0 (39,2)
- Инго — 488,5 (44,8)
- ПЗУ Украина 428,1 (51,4)
- Провидна — 371,8 (50,6)
- Оранта — 296,0 (37,1)
- Княжа — 285,4 (48,7)
- Альфа Страхование — 258,4 (30,4)
По данным НБУ. * - доля от сборов премий, %
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