Какие средства защищены гарантиями ФГВФЛ — Finance.ua

Какие средства защищены гарантиями ФГВФЛ Сегодня 08:01 — Личные финансы

Какие средства защищены гарантиями ФГВФЛ

Фонд гарантирования вкладов физических лиц — это организация, действующая от имени государства и гарантирующая возврат депозитов вкладчикам в случае ликвидации банка, а также выводит неплатежеспособные банки с рынка. Участие банков в Фонде обязательно. Об этом сообщает Финкульт.

На какие средства распространяются гарантии Фонда

Гарантии Фонда распространяются на вкладчиков — физических лиц и ФЛП. Разберемся сначала в терминологии.

Вступившими в силу 13 апреля 2022 года изменениями в Закон определено:

вкладчик — физическое лицо (в том числе ФЛП), заключившее или в пользу которого заключен договор банковского счета, банковского вклада (депозита), кроме физического лица (в том числе ФЛП), которое является владельцем только сберегательного сертификата банка;

— физическое лицо (в том числе ФЛП), заключившее или в пользу которого заключен договор банковского счета, банковского вклада (депозита), кроме физического лица (в том числе ФЛП), которое является владельцем только сберегательного сертификата банка; вклад — средства в наличной или безналичной форме в валюте Украины или в иностранной валюте, привлеченные банком от вкладчика (или поступившие для вкладчика) на условиях договора банковского счета, банковского вклада (депозита) (кроме средств, привлеченных от выдачи сберегательного сертификата банка), включая начисленные проценты по таким средствам.



Гарантии Фонда распространяются на вклады во всех действующих банках Украины:

текущие счета;

карточные счета.



Каждому вкладчику — физическому лицу, в том числе ФЛП: Фонд гарантирует возмещение средств, привлеченных банком от вкладчика (или поступивших для вкладчика) на условиях:

договора банковского вклада (депозита);

договора банковского счета.



Фонд гарантирует возмещение средств, привлеченных банком в наличной или безналичной форме в национальной или иностранной валюте.

О валютных вкладах и сберегательных сертификатах

Имея вклад в иностранной валюте, необходимо помнить, что возмещение вкладов, привлеченных банком в иностранной валюте, происходит в гривне по официальному курсу НБУ на конец дня, предшествующего дню начала процедуры вывода Фондом банка с рынка.

Обратите внимание! Фонд возмещает средства по именным сберегательным (депозитным) сертификатам банка, выданным до 30 июня 2021 года, независимо от даты принятия НБУ решения об отнесении такого банка к категории неплатежеспособных или об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка по основаниям, определенным ч.2 ст.77 Закон Украины «О банках и банковской деятельности».

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Средства, привлеченные банком от выдачи (выпуска) сберегательного сертификата банка или депозитного сертификата банка, не являются вкладом и, соответственно, не подлежат возмещению Фондом гарантирования вкладов.

Также напомним, что во время действия военного положения и в течение трех месяцев после его отмены или прекращения Фондом гарантируются средства в полном размере вклада. По истечении трехмесячного срока максимальная сумма гарантированного возмещения составит 600 тыс. грн.

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