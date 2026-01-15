Какие соцвыплаты можно оформить онлайн через Пенсионный фонд в 2026 году Сегодня 16:05 — Личные финансы

На веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины с сентября 2025 года работает новый цифровой сервис, который позволяет гражданам дистанционно подавать заявления на назначение отдельных видов государственного социального пособия. По состоянию на январь 2026 года перечень таких пособий охватывает 12 позиций.

Об этом сообщает Главное управление Пенсионного фонда Украины в Николаевской области.

Какие виды пособий доступны онлайн

Через веб-портал ПФУ можно подать заявление на назначение таких видов государственной социальной поддержки:

ежемесячное денежное пособие лицу, нуждающемуся в уходе вследствие психического расстройства;

пособие пострадавшим в результате Чернобыльской катастрофы, которые были эвакуированы или отселены;

компенсация участникам ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, участвовавших в ядерных испытаниях;

пособие на оздоровление граждан, пострадавших в результате ЧАЭС и участвовавших в ядерных испытаниях;

возмещение утраченного заработка пострадавшим в результате ЧАЭС;

выплата компенсации к достижению совершеннолетия детям с инвалидностью, связанной с последствиями ЧАЭС, и не питаются;

компенсация за недвижимое имущество, утраченное в случае отселения из зон радиоактивного загрязнения;

временное пособие детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов;

единовременная компенсация лицам с инвалидностью вследствие повреждений, вызванных взрывоопасными предметами;

ежегодное пособие на оздоровление лицам с инвалидностью в результате повреждений от взрывоопасных предметов;

денежная компенсация стоимости единовременной натуральной помощи «пакет малыша»;

единовременное вознаграждение женщинам со званием «Мать-героиня».

Как подать заявление онлайн

1. Авторизоваться на веб-портале Пенсионного фонда Украины с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП) и нажать кнопку «Войти».

2. В личном кабинете в левой панели в разделе «Коммуникации с ПФУ» выбрать опцию «Отдельные виды государственных социальных пособий».

3. Заполнить онлайн-форму заявления: указать главное управление ПФУ, тип заявителя, персональные данные, сведения о документе, удостоверяющем личность, а также данные о месте регистрации и проживания.

4. В разделе «Данные по выплате» выбрать способ получения средств (через почту или банк) и внести соответствующие реквизиты.

5. При необходимости добавить информацию о члене семьи в поле «Участники обращения».

6. При необходимости внести данные о доходах членов семьи, информация о которых отсутствует в государственных реестрах.

7. Добавить скан-копии документов (по перечню), выбрать способ получения уведомления о решении и дать согласие на обработку персональных данных.

8. Проверить сформированное заявление и отправить его в ПФУ, нажав кнопку «Подписать и отправить в ПФУ».

Такие требования есть согласно графику пенсионной реформы. Напомним, с 2026 года в Украине вступят в силу новые правила выхода на пенсию . Для получения пенсии в 60 лет нужно будет иметь не менее 33 лет страхового стажа.Такие требования есть согласно графику пенсионной реформы.

Те, у кого нет такого стажа, смогут выйти на пенсию позже — в 63 или 65 лет. Также отметим, что здесь будут действовать новые пороги:

23 года стажа для выхода в 63 года;

15 — для выхода в 65.



