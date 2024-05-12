Какие смартфоны пользуются наибольшей популярностью среди пользователей в 2024 году (инфографика) — Finance.ua

Какие смартфоны пользуются наибольшей популярностью среди пользователей в 2024 году (инфографика)
В первом квартале 2024 года пользователи больше всего покупали устройства Apple и Samsung.
Об этом говорится в исследовании агентства Counterpoint Research.
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В исследовании указано, что даже в непростые времена пользователи предпочитают смартфоны из премиального сегмента: 7 из 10 моделей в списке стоят от 600 долларов и выше.
Самый популярный смартфон
По итогам первого квартала 2024 года наиболее популярным смартфоном на рынке является iPhone 15 Pro Max.
В то же время все четыре модели iPhone 2023-го вошли в десятку самых продаваемых. А мощный флагман стал абсолютным бестселлером, несмотря на стартовый ценник в 1199 долларов.
Вся первая пятерка осталась за Apple iPhone, если не считать 5 место: здесь разместился Samsung S24 Ultra.
Это самый продаваемый Android-девайс 2024 года. Высокие показатели объясняются в частности достижениями в области искусственного интеллекта Galaxy AI. Также в рейтинге можно найти очень дешевые Galaxy A15 и Galaxy A34.
Как видно из топа, китайские смартфоны в рейтинге не представлены.
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