Какие секторы экономики обеспечили самые большие налоги в 2025 году

Перерабатывающая промышленность, а также оптовая и розничная торговля обеспечили более 34% всех налоговых поступлений в сводный бюджет Украины.

Об этом сообщила и. о. главы Государственной налоговой службы Леся Карнаух на своей странице в Facebook.

Структура налоговых поступлений по отраслям

Наибольшая доля поступлений пришлась на следующие сферы:

перерабатывающая промышленность — 17,9% от общего объема налоговых поступлений;

оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов — 16,6%.

Существенный вклад в наполнение бюджета также обеспечили:

государственное управление и оборона, обязательное социальное страхование — 12,4%;

финансовая и страховая деятельность — 8,4%.

Отрасли с самыми высокими темпами роста

В 2025 году по сравнению с 2024 годом наибольший рост уплаты налогов зафиксирован в таких секторах экономики:

перерабатывающая промышленность — +23,6%, или +70,2 млрд грн;

оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов — +24,8%, или +67,6 млрд грн;

государственное управление и оборона, обязательное социальное страхование — +25,9%, или +52,4 млрд грн;

сельское, лесное и рыбное хозяйство — +35,8%, или +27,9 млрд грн.

