Какие секторы экономики обеспечили самые большие налоги в 2025 году
Перерабатывающая промышленность, а также оптовая и розничная торговля обеспечили более 34% всех налоговых поступлений в сводный бюджет Украины.
Об этом сообщила и. о. главы Государственной налоговой службы Леся Карнаух на своей странице в Facebook.
Структура налоговых поступлений по отраслям
Наибольшая доля поступлений пришлась на следующие сферы:
- перерабатывающая промышленность — 17,9% от общего объема налоговых поступлений;
- оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов — 16,6%.
Существенный вклад в наполнение бюджета также обеспечили:
- государственное управление и оборона, обязательное социальное страхование — 12,4%;
- финансовая и страховая деятельность — 8,4%.
Отрасли с самыми высокими темпами роста
В 2025 году по сравнению с 2024 годом наибольший рост уплаты налогов зафиксирован в таких секторах экономики:
- перерабатывающая промышленность — +23,6%, или +70,2 млрд грн;
- оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов — +24,8%, или +67,6 млрд грн;
- государственное управление и оборона, обязательное социальное страхование — +25,9%, или +52,4 млрд грн;
- сельское, лесное и рыбное хозяйство — +35,8%, или +27,9 млрд грн.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что аналитические центры, специализирующиеся на вопросах экономической политики, обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому, премьер-министру Юлии Свириденко, министру финансов Сергею Марченко, министру экономики, окружающей среды и сельскому хозяйству Алексею Соболеву, а также к председателям парламентских вопросов.
В обращении они призывают пересмотреть законопроект об обязательной регистрации плательщиками НДС представителей малого бизнеса и установить порог регистрации на уровне 6 млн. грн.
Аналитические центры считают целесообразным установление значительно более высокого порога обязательной регистрации плательщиком НДС, чем 1 млн грн. Они ссылаются на практику ЕС и Великобритании, где порог составляет 85−100 тыс. евро, и предлагают Украине установить его на уровне 6 млн грн с 2027 года с последующим поэтапным снижением.
Поделиться новостью
Также по теме
Какие секторы экономики обеспечили самые большие налоги в 2025 году
Сколько времени может дать Украине МВФ на принятие изменений в НДС
В реестре должников появились первые долги за рекламу казино
МВФ назвал условия для утверждения новой программы для Украины
Великобритания выделяет еще 20 миллионов фунтов на поддержку украинской энергетики
Правительство запускает пилотный проект для расчета себестоимости публичных услуг