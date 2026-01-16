0 800 307 555
ру
Какие секторы экономики обеспечили самые большие налоги в 2025 году

Казна и Политика
46
Перерабатывающая промышленность, а также оптовая и розничная торговля обеспечили более 34% всех налоговых поступлений в сводный бюджет Украины.
Об этом сообщила и. о. главы Государственной налоговой службы Леся Карнаух на своей странице в Facebook.

Структура налоговых поступлений по отраслям

Наибольшая доля поступлений пришлась на следующие сферы:
  • перерабатывающая промышленность — 17,9% от общего объема налоговых поступлений;
  • оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов — 16,6%.
Существенный вклад в наполнение бюджета также обеспечили:
  • государственное управление и оборона, обязательное социальное страхование — 12,4%;
  • финансовая и страховая деятельность — 8,4%.

Отрасли с самыми высокими темпами роста

В 2025 году по сравнению с 2024 годом наибольший рост уплаты налогов зафиксирован в таких секторах экономики:
  • перерабатывающая промышленность — +23,6%, или +70,2 млрд грн;
  • оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов — +24,8%, или +67,6 млрд грн;
  • государственное управление и оборона, обязательное социальное страхование — +25,9%, или +52,4 млрд грн;
  • сельское, лесное и рыбное хозяйство — +35,8%, или +27,9 млрд грн.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что аналитические центры, специализирующиеся на вопросах экономической политики, обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому, премьер-министру Юлии Свириденко, министру финансов Сергею Марченко, министру экономики, окружающей среды и сельскому хозяйству Алексею Соболеву, а также к председателям парламентских вопросов.
В обращении они призывают пересмотреть законопроект об обязательной регистрации плательщиками НДС представителей малого бизнеса и установить порог регистрации на уровне 6 млн. грн.
Аналитические центры считают целесообразным установление значительно более высокого порога обязательной регистрации плательщиком НДС, чем 1 млн грн. Они ссылаются на практику ЕС и Великобритании, где порог составляет 85−100 тыс. евро, и предлагают Украине установить его на уровне 6 млн грн с 2027 года с последующим поэтапным снижением.
По материалам:
Finance.ua
НалогиБизнес
