Какие размеры налогов ждут ФЛП в 2024 году — Finance.ua

Какие размеры налогов ждут ФЛП в 2024 году Сегодня 09:02 — Личные финансы

Какие размеры налогов ждут ФЛП в 2024 году

Правительство уже зарегистрировало проект Закона о Госбюджете на 2024 год.

В связи с этим минимальная заработная плата будет:

в месячном размере: с 1 января — 7100 грн, с 1 апреля — 8000 грн (в 2023 году — 6700 грн);

в почасовом размере: с 1 января — 42,6 грн, с 1 апреля — 48 грн (в 2023 году — 40,46 грн).

А размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц в течение 2024 составит 3028 грн.

ЕСВ для работодателей

Напомним, что по ст. 1 Закона № 2464 минимальный страховой взнос — это сумма единого взноса, определяемая расчетно как произведение минимального размера заработной платы на размер взноса, установленный законом на месяц, за который начисляется заработная плата (доход), и подлежит уплате ежемесячно.

Не ниже минимального страхового взноса нужно уплачивать ЕСВ по ставке 22% за основных работников. Если работник — совместитель, то 22% ЕСВ применяется к его фактической зарплате.

И в случае начисления ЕСВ на зарплату работников — лиц с инвалидностью всем работодателям следует применять ставку 8,41% к фактической сумме начисленной зарплаты.

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Максимальная база начисления ЕСВ составляет 15 минимальных зарплат, установленных на дату начисления.

Следовательно, в январе 2024 года при начислении зарплаты работнику, не являющемуся лицом с инвалидностью и работающему по основному месту работы, нужно будет платить ЕСВ не ниже 7100×22% = 1562 грн.

Максимальная база начисления ЕСВ будет составлять 106 500 грн.

К примеру, если у работника начисленная зарплата (или вознаграждение по договору ГПХ) составляет 110 000 грн, то в январе 2024 года максимальный ЕСВ будет 106 500×22% = 23 430 грн.

ЕСВ для самозанятых лиц

То, каким с 1 января 2024 года будет минимальный размер ЕСВ, который должно заплатить за себя самозанятое физлицо, привели в таблице:

news.dtkt.ua

Внимание! ФЛП-«единщики», так же, как и ФЛП на общей системе налогообложения и лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность, и члены фермерского хозяйства, освобождаются от уплаты ЕСВ за себя с 1 марта 2022 года до прекращения войны, а также в течение следующих 12 месяцев (п. 9−19 разд. VIII Закона о ЕСВ). Военное положение будет действовать до 15 ноября 2023 года. Так что пока эта льгота остается актуальной и в 2024 году.

Согласно Закону о ЕСВ, плательщики, которые воспользуются этой льготой, расчет единого взноса в составе налоговой декларации не заполняют за период, в котором соответственно единый взнос не начислялся, не рассчитывался и не уплачивался.

Это также не лишает права добровольно платить ЕСВ за себя и указывать суммы такого ЕСВ в декларации с целью получения страхового стажа.

Получается, что все ФЛП имеют право не платить ЕСВ с марта 2022 года. Эта льгота действует и дальше. Но по желанию это можно сделать.

Отдельно напомним, что у самозанятых лиц есть еще более старые льготы по ЕСВ.

Кто из ФЛП освобождается от уплаты ЕСВ

С 1 января 2021 года ФЛП на общей системе налогообложения могут не платить за себя ЕСВ в случае отсутствия прибыли.

То есть если ФЛП не получен доход (прибыль) в отчетном периоде или в отдельном месяце отчетного периода, он имеет право самостоятельно определить базу начисления, но не более максимальной величины базы начисления ЕСВ. При этом сумма ЕСВ не может быть меньше размера минимального страхового взноса.

Если в определенном месяце (или даже году) облагаемого НДФЛ и ВЗ чистого дохода у самозанятого лица не будет, то оно имеет право не определять базу начисления ЕСВ, а следовательно, и не платить ЕСВ за такой период.

Если ФЛП (как «общие», так и «единщики») одновременно находятся в трудовых отношениях, то они могут не платить ЕСВ за себя. Это правило тоже действует с 1 января 2021 г. Но только при условии, что работодатель по основному месту уплатил за них ЕСВ в размере не меньше минимального страхового взноса.

Если в определенном месяце работодатель уплатил ЕСВ, но меньше минимального страхового взноса, такие самозанятые лица ЕСВ за себя платить будут. И в размере не меньше минимального взноса (а не разницы, как разъяснялось в начале 2021 г.)! Это подчеркивает ГНС. То есть такие ФЛП должны оплатить за каждый такой месяц в I квартале 2024 года не менее 1562 гривен. Но из-за войны в течение 2024 года могут и не платить.

Могут ли ФЛП-работники быть плательщиками ЕСВ при условии самостоятельного определения за месяцы отчетного периода, за которые работодатель уплатил страховой взнос за таких лиц в размере минимального страхового взноса, базы начисления, но не больше максимальной величины базы начисления ЕСВ? То есть обязанности платить ЕСВ у таких ФЛП нет. А добровольно можно? Единой позиции у ГНС по этому поводу нет.

Независимый ФЛП

С 1 января 2021 года, если физическое лицо зарегистрировано как предприниматель и при этом осуществляет независимую профессиональную деятельность, оно учитывается ГНС как физическое лицо — предприниматель с признаком осуществления независимой профессиональной деятельности. Независимый ФЛП, получающий пенсию или соцпомощь, ЕСВ за себя платить не будет. Хотя может и платить — при добровольном участии в системе общеобязательного государственного социального страхования.

У обычного физлица, которое осуществляет независимую профдеятельность и статуса ФЛП не имеет, такой льготы нет.

ФЛП-пенсионеры и лица с инвалидностью

Также освобождаются от уплаты ЕСВ ФЛП, если они получают пенсию по возрасту или за выслугу лет, или являются лицами с инвалидностью, или достигли возраста, установленного ст. 26 Закона «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», и получают в соответствии с законом пенсию или социальную помощь.

Единый налог

Лимиты годового дохода для ФЛП на едином налоге на 2024 год:

I группа (167 МЗП) — 11 85 700 грн;

ІІ группа (834 МЗП) — 5 921 400 грн;

ІІІ группа (1167 МЗП) — 8 285 700 грн.

Изменения в п. 293.1 НКУ в течение 2023 года не были внесены. Нет пока и объявленных планов по изменению упрощенной системы налогообложения в конце этого года.

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