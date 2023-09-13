ГНС рассказала, каких плательщиков ЕСВ будет проверять — Finance.ua
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ГНС рассказала, каких плательщиков ЕСВ будет проверять

Личные финансы
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ГНС рассказала, каких плательщиков ЕСВ будет проверять
ГНС рассказала, каких плательщиков ЕСВ будет проверять
С 1 августа 2023 вступил в силу Закон Украины от 30 июня 2023 года № 3219-ІХ «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины об особенностях налогообложения в период действия военного положения» (далее — Закон № 3219).
Закон внес изменения в Закон Украины от 08 июля 2010 г. № 2464-VI «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование» в частности в части проведения документальных проверок правильности начисления, расчета и уплаты ЕСВ. Поэтому в Государственной налоговой службе решили напомнить, каких плательщиков ЕСВ будет проверять.

Кого же проверят

Так, определено, что временно на период с 1 августа 2023 года до прекращения или отмены военного положения на территории Украины устанавливается мораторий на проведение документальных проверок правильности начисления, расчета и уплаты ЕСВ, кроме проверок:
► связанных с прекращением юридического лица или предпринимательской деятельности физического лица — предпринимателя;
► которые проводятся по обращению плательщика ЕСВ;
► которые предусмотрены подпунктами 1−3 подпункта 69.35 пункта 69 подраздела 10 «Другие переходные положения» раздела ХХ «Переходные положения» НКУ, а именно: документальные плановые проверки налогоплательщиков, которые:
  • осуществляют деятельность в сфере производства и реализации подакцизной продукции;
  • осуществляют деятельность в сфере организации и проведения азартных игр в Украине (игровой бизнес);
  • предоставляют денежные, платежные сервисы.
При этом документальные проверки правильности начисления, расчета и уплаты ЕСВ, начатые и не завершенные до 24 февраля 2022 года, кроме проверок, для которых установлен мораторий абзацем первым настоящего пункта, возобновляются на неиспользованный срок.

Справка Finance.ua:

  • 1275 бизнесов проверит налоговая до конца года. В список попали компании с подакцизным товаром, банки и игорный бизнес. Налоговая служба планировала проверить 1019 компаний и 256 физических лиц до конца года;
  • узнать, запланированы ли проверки относительно вашего бизнеса или партнеров, можно бесплатно в Опендатаботе. Для этого отправьте боту код компании. Если бизнес есть в плане, соответствующая информация появится в карточке компании.
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По материалам:
Finance.ua
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