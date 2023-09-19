Через «Дію» автоматически открыли уже более 400 тыс. ФЛП — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Через «Дію» автоматически открыли уже более 400 тыс. ФЛП

Личные финансы
8
С момента введения услуги открытия ФЛП онлайн в автоматическом режиме через государственный сервис «Дія» украинцы уже открыли более 400 тыс. ФЛП.
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
«Вопреки войне и постоянным обстрелам наши люди продолжают создавать и масштабировать бизнес. 400 тысяч открытых ФЛПов в „Дії“ — это о смелых украинцах, которые поддерживают экономику и создают новые рабочие места», — говорится в заявлении.
Как известно, услуга по регистрации ФЛП в «Дії» полностью автоматическая, что позволяет избежать любого влияния человеческого фактора.

Новая услуга для ФЛП уже в Дії

По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.