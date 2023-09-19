Через «Дію» автоматически открыли уже более 400 тыс. ФЛП — Finance.ua

Через «Дію» автоматически открыли уже более 400 тыс. ФЛП
С момента введения услуги открытия ФЛП онлайн в автоматическом режиме через государственный сервис «Дія» украинцы уже открыли более 400 тыс. ФЛП.
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
«Вопреки войне и постоянным обстрелам наши люди продолжают создавать и масштабировать бизнес. 400 тысяч открытых ФЛПов в „Дії“ — это о смелых украинцах, которые поддерживают экономику и создают новые рабочие места», — говорится в заявлении.
Как известно, услуга по регистрации ФЛП в «Дії» полностью автоматическая, что позволяет избежать любого влияния человеческого фактора.
Новая услуга для ФЛП уже в Дії
Поделиться новостью