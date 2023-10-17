Какие продукты в Украине продолжат дешеветь: прогноз на октябрь — Finance.ua
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Какие продукты в Украине продолжат дешеветь: прогноз на октябрь

Личные финансы
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Какие продукты в Украине продолжат дешеветь: прогноз на октябрь
Какие продукты в Украине продолжат дешеветь: прогноз на октябрь
Цены на продукты питания в Украине упали в сентябре 2023 года. В октябре снижение потребительских цен ожидаемо замедлится, однако может продолжиться по отдельным видам круп, овощам и фруктам.
Об этом сообщает Институт аграрной экономики.
«Возможно также удешевление масла подсолнечного и сахара, сырье для изготовления которых продолжает поступать на переработку», — прогнозирует директор института академик НААН Юрий Лупенко.
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Как отметили в Институте аграрной экономики, наиболее ощутимо в сентябре уменьшились цены на овощи.
  • По данным Госстата, цены на морковь упали на 37,3% до 11,03 грн/кг, то есть на 37,3% меньше.
  • Почти на треть снизились цены на свеклу (-30%) и более чем на четверть — на репчатый лук (-28,7%).
  • Только капуста белокочанная продемонстрировала несколько более низкую динамику падения цен — на 17,8%.
  • При этом лук и морковь подешевели против декабря 2022 года более чем вдвое — на 58% и 50,7% соответственно.

Справка Finance.ua:

  • напомним, в сентябре на продовольственном рынке Украины продолжалась тенденция последних месяцев: удешевление овощей нового урожая. В целом продукты подешевели на 0,6%;
  • по данным НБУ, потребительская инфляция в конце года будет ниже июльского прогноза, однако влияние высокого предложения отдельных продуктов питания, вероятно, будет краткосрочным;
  • глава Комитета по вопросам аграрной и земельной политики Верховной Рады Александр Гайду прогнозирует, что овощи, фрукты, молочная продукция и яйца будут дорожать в ближайшее время.
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По материалам:
Finance.ua
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