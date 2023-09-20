Как повлияет возможный запрет польских овощей и фруктов на цены в Украине: прогноз аналитика — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Как повлияет возможный запрет польских овощей и фруктов на цены в Украине: прогноз аналитика

Личные финансы
19
Анонсированный правительством Украины запрет польских овощей и фруктов в ответ на зерновое эмбарго никоим образом не повлияет на цены. При необходимости можно будет импортировать из других стран.
Об этом в комментарии УНН сказала Светлана Литвин, аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ).
Как отметила эксперт, в этом году украинские аграрии посадили и вырастили достаточное количество овощей по всей территории Украины, практически полностью компенсировав объемы, ранее выращиваемые на территории временно оккупированного юга Украины.
«Поэтому отсутствие поставок из Польши, которые сейчас минимальны, никак не отразится на ценах», — сказала она.
В то же время потенциально возможен риск необходимости поставок овощей в конце сезона (весной или в начале лета). «Однако не только Польша занимается выращиванием овощей, и потенциально можно найти других поставщиков», — добавила Литвин.
По ее словам, овощей выращено достаточно, однако пока нет понимания, есть ли в достаточном количестве правильно оборудованные складские помещения для их хранения. Часть таких хранилищ находились в зоне выращивания на юге и сейчас временно оккупированы.
«Поэтому, скорее всего, будет традиционный сезонный рост цен на овощи, начиная с середины зимы», — сказала эксперт.
Напомним, Польша в апреле ввела запрет на импорт украинского зерна и другой агропродукции, за ней последовали другие страны Восточной Европы. Еврокомиссия поддержала их и разрешила Польше, Венгрии, Словакии, Болгарии и Румынии запретить пшеницу, кукурузу, семена рапса и подсолнечника из Украины.
Еврокомиссия решила отменить этот запрет с 15 сентября. В тот же день Польша, Словакия и Венгрия объявили о сохранении собственных ограничений на импорт украинского зерна, несмотря на решение Еврокомиссии.
Торговый представитель Украины Тарас Качка заявил, что правительство Украины в ближайшие дни может ввести эмбарго на лук, помидоры, капусту и яблоки из Польши.
Доля польских овощей на рынке Украины составляет 2% и не влияет на ситуацию. Доля фруктов вовсе мизерна.
По материалам:
РБК-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.