Как повлияет возможный запрет польских овощей и фруктов на цены в Украине: прогноз аналитика — Finance.ua

Как повлияет возможный запрет польских овощей и фруктов на цены в Украине: прогноз аналитика Сегодня 20:40 — Личные финансы

Анонсированный правительством Украины запрет польских овощей и фруктов в ответ на зерновое эмбарго никоим образом не повлияет на цены. При необходимости можно будет импортировать из других стран.

Об этом в комментарии УНН сказала Светлана Литвин, аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ).

Как отметила эксперт, в этом году украинские аграрии посадили и вырастили достаточное количество овощей по всей территории Украины, практически полностью компенсировав объемы, ранее выращиваемые на территории временно оккупированного юга Украины.

«Поэтому отсутствие поставок из Польши, которые сейчас минимальны, никак не отразится на ценах», — сказала она.

В то же время потенциально возможен риск необходимости поставок овощей в конце сезона (весной или в начале лета). «Однако не только Польша занимается выращиванием овощей, и потенциально можно найти других поставщиков», — добавила Литвин.

По ее словам, овощей выращено достаточно, однако пока нет понимания, есть ли в достаточном количестве правильно оборудованные складские помещения для их хранения. Часть таких хранилищ находились в зоне выращивания на юге и сейчас временно оккупированы.

«Поэтому, скорее всего, будет традиционный сезонный рост цен на овощи, начиная с середины зимы», — сказала эксперт.

Напомним, Польша в апреле ввела запрет на импорт украинского зерна и другой агропродукции, за ней последовали другие страны Восточной Европы. Еврокомиссия поддержала их и разрешила Польше, Венгрии, Словакии, Болгарии и Румынии запретить пшеницу, кукурузу, семена рапса и подсолнечника из Украины.

Еврокомиссия решила отменить этот запрет с 15 сентября. В тот же день Польша, Словакия и Венгрия объявили о сохранении собственных ограничений на импорт украинского зерна, несмотря на решение Еврокомиссии.

Торговый представитель Украины Тарас Качка заявил, что правительство Украины в ближайшие дни может ввести эмбарго на лук, помидоры, капусту и яблоки из Польши.

Доля польских овощей на рынке Украины составляет 2% и не влияет на ситуацию. Доля фруктов вовсе мизерна.

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