Какие продукты могут подорожать из-за блокады на польской границе — Finance.ua

Какие продукты могут подорожать из-за блокады на польской границе Сегодня 07:07 — Аграрный рынок

Какие продукты могут подорожать из-за блокады на польской границе

Из-за блокирования границы с Польшей Украина потеряла примерно 8 миллиардов гривен в таможенных платежах, а бизнес понес финансовые потери более 1,5 миллиарда евро. Эта блокада также имеет последствия для потребительских цен на продукты.

Об этом рассказал первый вице-президент Торгово-промышленной палаты Украины Михаил Непран.

Однако эксперт подчеркнул, несмотря на военные обстоятельства, экономическая ситуация в Украине не столь критическая. Даже во время Второй мировой войны во многих странах устанавливались карточные ограничения на продукты. В Украине этого нет — все необходимые товары доступны в достаточном количестве.

После общения с предпринимателями эксперты пришли к выводу, что нет причин для пессимистических прогнозов на ближайшие 2−3 месяца.

Однако блокирование границы может привести к незначительному повышению цен на свежие тепличные овощи, ввозимые из Европы через Румынию. А если везут другим путем, то это будет немного дороже.

Также это может быть повышение цены на элитные вина, коньяки, сыры, бакалею, рыбу и морепродукты — все, что не производится в Украине. Оно может подорожать на 5−8%.

Однако цены на продукты, которые выращиваются в Украине, например, овощи для борща, не возрастут. Поэтому рост цен на импортные товары не ощутим для населения.

Справка Finance.ua:

13 марта перед пунктом пропуска «Корчева — Краковец» начались акции протеста и блокирование движения грузового транспорта. Польские фермеры и перевозчики заблокируют направления движения на выезд из Польши и на въезд в Украину на расстоянии до 1 км до ПП.

Аграрии заблокируют также автомагистрали А4 на расстоянии до 500 м до пункта пропуска, однако блокировка в указанном месте еще не производилась.



Как подсчитали 36 компаний-членов Европейской Бизнес Ассоциации, общая сумма убытков с начала забастовок на украинско-польской границе составила, по меньшей мере, €24,8 млн. В пересчете на одну компанию это в среднем почти €700 000.

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PolitekA По материалам:

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