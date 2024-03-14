Какие продукты могут подорожать из-за блокады на польской границе — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Какие продукты могут подорожать из-за блокады на польской границе

Аграрный рынок
11
Какие продукты могут подорожать из-за блокады на польской границе
Какие продукты могут подорожать из-за блокады на польской границе
Из-за блокирования границы с Польшей Украина потеряла примерно 8 миллиардов гривен в таможенных платежах, а бизнес понес финансовые потери более 1,5 миллиарда евро. Эта блокада также имеет последствия для потребительских цен на продукты.
Об этом рассказал первый вице-президент Торгово-промышленной палаты Украины Михаил Непран.
Однако эксперт подчеркнул, несмотря на военные обстоятельства, экономическая ситуация в Украине не столь критическая. Даже во время Второй мировой войны во многих странах устанавливались карточные ограничения на продукты. В Украине этого нет — все необходимые товары доступны в достаточном количестве.
Читайте также
После общения с предпринимателями эксперты пришли к выводу, что нет причин для пессимистических прогнозов на ближайшие 2−3 месяца.
Однако блокирование границы может привести к незначительному повышению цен на свежие тепличные овощи, ввозимые из Европы через Румынию. А если везут другим путем, то это будет немного дороже.
Также это может быть повышение цены на элитные вина, коньяки, сыры, бакалею, рыбу и морепродукты — все, что не производится в Украине. Оно может подорожать на 5−8%.
Однако цены на продукты, которые выращиваются в Украине, например, овощи для борща, не возрастут. Поэтому рост цен на импортные товары не ощутим для населения.

Справка Finance.ua:

  • 13 марта перед пунктом пропуска «Корчева — Краковец» начались акции протеста и блокирование движения грузового транспорта. Польские фермеры и перевозчики заблокируют направления движения на выезд из Польши и на въезд в Украину на расстоянии до 1 км до ПП.
  • Аграрии заблокируют также автомагистрали А4 на расстоянии до 500 м до пункта пропуска, однако блокировка в указанном месте еще не производилась.
  • Как подсчитали 36 компаний-членов Европейской Бизнес Ассоциации, общая сумма убытков с начала забастовок на украинско-польской границе составила, по меньшей мере, €24,8 млн. В пересчете на одну компанию это в среднем почти €700 000.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.
Хочу получить деньги до зарплаты 💸
По материалам:
PolitekA
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.