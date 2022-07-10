Какие продукты активно покупают украинцы во время войны — Finance.ua
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Какие продукты активно покупают украинцы во время войны

Личные финансы
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Война и экономическая ситуация в стране сильно изменили покупательную способность украинцев, которые сейчас перешли на продукты по доступным ценам.
Как рассказала руководитель GR-департамента Ассоциации ритейлеров Украины Наталия Петровская, пользуется спросом продукция первой необходимости и товары с длительным сроком хранения.
Среди приоритетов украинцев — такие товары:
  • яйца;
  • молоко;
  • сахар;
  • крупы;
  • сезонные овощи и фрукты.
По словам эксперта, некоторые другие товары невозможно сейчас ввезти в страну, а некоторые стали недоступны для клиентов магазинов по ценам, поэтому их стали покупать меньше. На общие потребительские тенденции также повлияли ограничения, например, алкогольные напитки.
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Спрос на пищевые продукты в течение войны меняется под влиянием ажиотажа, как это было с гречкой, солью, сахаром. В сетях супермаркетов эти продукты активно продают даже в первый месяц лета, вместе с содой и уксусом — их покупают в 2-3, иногда в 4 раза чаще, чем раньше.

Справка Finance.ua:

  • Министерство по реинтеграции оккупированных территорий обновило список громад, жители которых могут рассчитывать на денежную помощь во время войны.
  • В частности, обновился перечень общин в 9 областях Украины, жители которых из-за оккупации или боевых действий могут получать денежную помощь. Обновленный список общин можно найти здесь.
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По материалам:
Сьогодні
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