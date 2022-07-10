Какие продукты активно покупают украинцы во время войны — Finance.ua

Какие продукты активно покупают украинцы во время войны Сегодня 20:20 — Личные финансы

Война и экономическая ситуация в стране сильно изменили покупательную способность украинцев, которые сейчас перешли на продукты по доступным ценам.

Как рассказала руководитель GR-департамента Ассоциации ритейлеров Украины Наталия Петровская, пользуется спросом продукция первой необходимости и товары с длительным сроком хранения.

Среди приоритетов украинцев — такие товары:

яйца;

молоко;

сахар;

крупы;

сезонные овощи и фрукты.

По словам эксперта, некоторые другие товары невозможно сейчас ввезти в страну, а некоторые стали недоступны для клиентов магазинов по ценам, поэтому их стали покупать меньше. На общие потребительские тенденции также повлияли ограничения, например, алкогольные напитки.

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Спрос на пищевые продукты в течение войны меняется под влиянием ажиотажа, как это было с гречкой, солью, сахаром. В сетях супермаркетов эти продукты активно продают даже в первый месяц лета, вместе с содой и уксусом — их покупают в 2-3, иногда в 4 раза чаще, чем раньше.

Справка Finance.ua:

Министерство по реинтеграции оккупированных территорий обновило список громад, жители которых могут рассчитывать на денежную помощь во время войны.

В частности, обновился перечень общин в 9 областях Украины, жители которых из-за оккупации или боевых действий могут получать денежную помощь. Обновленный список общин можно найти здесь.

Сьогодні По материалам:

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