Какие продукты активно покупают украинцы во время войны — Finance.ua

Какие продукты активно покупают украинцы во время войны
Война и экономическая ситуация в стране сильно изменили покупательную способность украинцев, которые сейчас перешли на продукты по доступным ценам.
Как рассказала руководитель GR-департамента Ассоциации ритейлеров Украины Наталия Петровская, пользуется спросом продукция первой необходимости и товары с длительным сроком хранения.
Среди приоритетов украинцев — такие товары:
- яйца;
- молоко;
- сахар;
- крупы;
- сезонные овощи и фрукты.
По словам эксперта, некоторые другие товары невозможно сейчас ввезти в страну, а некоторые стали недоступны для клиентов магазинов по ценам, поэтому их стали покупать меньше. На общие потребительские тенденции также повлияли ограничения, например, алкогольные напитки.
Спрос на пищевые продукты в течение войны меняется под влиянием ажиотажа, как это было с гречкой, солью, сахаром. В сетях супермаркетов эти продукты активно продают даже в первый месяц лета, вместе с содой и уксусом — их покупают в 2-3, иногда в 4 раза чаще, чем раньше.
Справка Finance.ua:
- Министерство по реинтеграции оккупированных территорий обновило список громад, жители которых могут рассчитывать на денежную помощь во время войны.
- В частности, обновился перечень общин в 9 областях Украины, жители которых из-за оккупации или боевых действий могут получать денежную помощь. Обновленный список общин можно найти здесь.
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