Какие подержанные автомобили украинцы чаще всего покупают за рубежом: рейтинг марок — Finance.ua

Какие подержанные автомобили украинцы чаще всего покупают за рубежом: рейтинг марок
Эксперты Института исследований авторынка проанализировали статистику регистраций легковых автомобилей и определили топ-15 самых популярных моделей, которые «пригоняли» из-за рубежа в феврале.
Самые популярные бренды среди импортных автомобилей с пробегом
Как и среди внутренних перепродаж, рейтинг «свежепригнанных» подержанных легковушек возглавил бренд Volkswagen. Таких автомобилей в феврале зарегистрировали 2,5 тыс., что составило 19,2% общего количества.
Второе место занял бренд Renault с долей 11% (1,5 тыс.). На третьем месте разместилась Skoda (7,8% и 1 тыс. шт.). На 4 месте с долей 7,2% (1 тыс.) оказался Ford. Бренд Nissan занял пятое место (5,9%, 0,8 тыс. шт.).
Самые популярные модели подержанных авто из-за границы
Лидером «свежепригнанных» легковушек с пробегом остается Volkswagen Golf. В феврале таковых привезли 811 шт.
На втором месте разместилась Skoda Octavia (671 шт.), а на третьем — Volkswagen Passat (626 шт.).
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Renault Megane (596 шт.) занял четвертое место, а закрывает первую пятерку Renault Scenic (439 шт.).
В целом февральский топ-15 самых популярных подержанных легковушек из-за границы выглядит так:
- Volkswagen Golf — 811 шт.
- Skoda Octavia — 671 шт.
- Volkswagen Passat — 626 шт.
- Renault Megane — 596 шт.
- Renault Scenic — 439 шт.
- Ford Focus — 301 шт.
- Nissan Qashqai — 284 шт.
- Volkswagen Touran — 233 шт.
- Audi A4 — 229 шт.
- Skoda Fabia — 217 шт.
- Nissan Leaf — 198 шт.
- Volkswagen Tiguan — 196 шт.
- Opel Zafira — 191 шт.
- Audi Q5 — 169 шт.
- Opel Astra — 162 шт.
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