Какие подержанные автомобили украинцы чаще всего покупают за рубежом: рейтинг марок — Finance.ua

Какие подержанные автомобили украинцы чаще всего покупают за рубежом: рейтинг марок Сегодня 20:06 — Технологии&Авто

Какие подержанные автомобили украинцы чаще всего покупают за рубежом: рейтинг марок

Эксперты Института исследований авторынка проанализировали статистику регистраций легковых автомобилей и определили топ-15 самых популярных моделей, которые «пригоняли» из-за рубежа в феврале.

Самые популярные бренды среди импортных автомобилей с пробегом

Как и среди внутренних перепродаж, рейтинг «свежепригнанных» подержанных легковушек возглавил бренд Volkswagen. Таких автомобилей в феврале зарегистрировали 2,5 тыс., что составило 19,2% общего количества.

Второе место занял бренд Renault с долей 11% (1,5 тыс.). На третьем месте разместилась Skoda (7,8% и 1 тыс. шт.). На 4 месте с долей 7,2% (1 тыс.) оказался Ford. Бренд Nissan занял пятое место (5,9%, 0,8 тыс. шт.).

Самые популярные модели подержанных авто из-за границы

Лидером «свежепригнанных» легковушек с пробегом остается Volkswagen Golf. В феврале таковых привезли 811 шт.

На втором месте разместилась Skoda Octavia (671 шт.), а на третьем — Volkswagen Passat (626 шт.).

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Renault Megane (596 шт.) занял четвертое место, а закрывает первую пятерку Renault Scenic (439 шт.).

В целом февральский топ-15 самых популярных подержанных легковушек из-за границы выглядит так:

Volkswagen Golf — 811 шт. Skoda Octavia — 671 шт. Volkswagen Passat — 626 шт. Renault Megane — 596 шт. Renault Scenic — 439 шт. Ford Focus — 301 шт. Nissan Qashqai — 284 шт. Volkswagen Touran — 233 шт. Audi A4 — 229 шт. Skoda Fabia — 217 шт. Nissan Leaf — 198 шт. Volkswagen Tiguan — 196 шт. Opel Zafira — 191 шт. Audi Q5 — 169 шт. Opel Astra — 162 шт.

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Інститут досліджень авторинку По материалам:

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