Какие автомобили чаще всего покупают в Польше: десятка самых популярных брендов и марок — Finance.ua

Какие автомобили чаще всего покупают в Польше: десятка самых популярных брендов и марок Сегодня 08:04 — Технологии&Авто

Какие автомобили чаще всего покупают в Польше: десятка самых популярных брендов и марок

В январе 2023 года в Польше было зарегистрировано более 35 тысяч новых легковых автомобилей, что на 20% больше, чем год назад. При этом удорожание предложения автомобилей среднего класса приводит к повышению интереса к премиум-классу.

Эксперты ожидают роста продаж электрокаров и в премиум-сегменте

В настоящее время в Польше наблюдаются две тенденции в продаже автомобилей.

Первая связана с необходимостью перехода на приводы с нулевым уровнем выбросов до 2035 года. Это непосредственно влияет на развитие технологий и ассортимент электрических моделей, а следовательно, вызывает рост интереса к таким автомобилям.

связана с необходимостью перехода на приводы с нулевым уровнем выбросов до 2035 года. Это непосредственно влияет на развитие технологий и ассортимент электрических моделей, а следовательно, вызывает рост интереса к таким автомобилям. Вторая тенденция обусловлена ростом цен на все автомобили и прекращением производства наименее прибыльных моделей более низких сегментов. Удорожание автомобилей среднего класса выливается в повышенный интерес к премиум-классу (по данным SAMAR, продажи в 2022 году выросли на 3,5% по сравнению с 2021 годом).

Цены на автомобили будут расти

В этом году ожидается рост цен на новые автомобили, что также влияет на вторичный рынок. Более дорогие комплектующие, более высокие затраты на производство и, наконец, двухлетний дефицит автомобилей способствовали росту цен.

В SAMAR указали, что средняя цена нового автомобиля в ноябре 2022 года составила почти 160 тысяч злотых, то есть на 14% больше, чем годом ранее.

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В связи с повышением процентных ставок в прошлом году выросли и расходы на финансирование приобретения автомобилей. Проблемы с доступностью кредита и неопределенность развития экономической ситуации означают, что водители будут в этом году искать другие варианты.

Какие подержанные автомобили искали поляки в 2022 году

Сложности с доступом к новым автомобилям вызвали интерес к подержанным транспортным средствам, в том числе и из-за рубежа.

Увеличился и средний возраст импортных транспортных средств, который составил более 12 лет, а в случае с моделями бензиновыми двигателями он составлял 13 лет.

В 2022 году большой популярностью пользовались автомобили с большим пробегом — более 20% запросов касались транспортных средств с пробегом от 150 до 200 тысяч километров.



Возрос интерес также к машинам в возрасте от 10 лет — более 25% составили предложения подержанных автомобилей, выпущенных в 2008-2012 годах.



Какие подержанные автомобили чаще всего искали в 2022 году

Пристрастие к автомобилям из Германии остается неизменным в предпочтениях польских водителей. Более половины подержанных автомобилей, ввезенных в Польшу, поступало именно оттуда.

Десятка самых популярных моделей по версии ISR 2022 практически идентична предыдущему году. Прошлогодние лидеры — BMW 3-й серии, Audi A4 и BMW 5-й серии — остались на своих позициях. Изменение произошло лишь на 9-й позиции — Ford Focus выпал из рейтинга, а его место занял Mercedes E-Class.

Самые популярные новые модели в 2022 году

Популярность новых автомобилей в 2022 году определялась их наличием на рынке, например, благодаря меньшему времени ожидания, чем в случае с другими моделями.

Два лидирующих места среди самых популярных новых автомобилей в OtoMoto заняли Kia Sportage и Hyundai Tuscon.

Топ-10 самых популярных моделей новых автомобилей 2022 года

Кстати, как отмечают аналитики, внедорожники — любимый тип кузова в Польше. Ведь именно такие автомобили искали 48,5% водителей, которые интересовались новыми авто.

Десятка брендов новых автомобилей в 2022 году. которые выбирали в Польше

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