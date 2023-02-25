Какие автомобили можно купить в Украине за 100 тысяч гривен — Finance.ua
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Какие автомобили можно купить в Украине за 100 тысяч гривен

Личные финансы
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На украинских сайтах объявлений по продаже подержанных авто сейчас есть немало предложений недорогих автомобилей с автоматической коробкой передач. Некоторые даже можно купить за 100 тысяч гривен.
Следует помнить, что все предложения в этом ценовом сегменте уже далеко не новые, так что на содержание таких автомобилей нужно будет тратить не только деньги, но и время.

Полноразмерные седаны из 90-х

Большинство предложений в нижнем ценовом сегменте — это большие седаны 90-х годов выпуска с двигателями объемом как минимум 2 литра. Самая большая проблема таких машин — большой расход горючего. Даже если машина уже оборудована ГБО, расходы на топливо все равно будут достаточно высокими. Если же речь идет о подержанных авто с двигателями более двух литров, то это настоящие «пожиратели» горючего.
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Относительно технической части здесь все на 99% зависит от состояния конкретного экземпляра. Если кузов автомобиля не изуродован ржавчиной, двигатель не дымит и жидкости из него не капают, то это уже неплохой вариант. В общем, о выносливости машин из 90-х ходят легенды, и они имеют под собой почву. В конце концов, каждый из таких автомобилей уже проездил около 30 лет, что заслуживает уважения.
Что же касается самих автоматических коробок передач, то в большинстве случаев на подержанных авто стоят классические гидромеханические автоматы, которые при надлежащем обслуживании и адекватной эксплуатации очень надежны. Своевременная замена рабочей жидкости и «неспортивное» вождение без застреваний в снегу и грязи делают обычные гидромеханические автоматы почти вечными.

Крошки для города

Daewoo Matiz, Chery QQ, Opel Corsa, Renault Clio и другие подобные варианты — очень хорошие кандидаты на роль первого автомобиля для городской эксплуатации. Особенно их любят представительницы прекрасного пола. Большинство из таких машин в бюджете до 3 тысяч долларов будет начала или даже середины 2000-х годов выпуска, и в целом состояние таких экземпляров обычно лучше, чем у легенд из 90-х.
Содержание таких машин обычно недорогое. Запчасти стоят дешево, да и работы по обслуживанию и ремонту не станут причиной разорения бюджета. С необходимым инструментом и минимальными навыками автослесаря большинство операций в них можно делать самостоятельно.
Что касается самих автоматических трансмиссий, то здесь все почти так же, как у старших коллег. Единственное исключение — автомобили французских брендов с коробкой под маркировкой DP0. Ненадежен в ней блок соленоидов (электромагнитных клапанов, управляющих потоками рабочей жидкости).

Smart Fortwo

Этот малыш, на первый взгляд, смотрится идеальным кандидатом на роль первого автомобиля. Предложений в указанном бюджете достаточно много. Он довольно экономичен, резв и удобен для города. Впрочем, его трудно назвать доступным в содержании — запчасти недешевые, а в обслуживании есть определенная специфика. Другой досадный момент — скромный ресурс двигателя. Обычно Смарты требуют серьезных вложений после 100-130 тысяч километров пробега.
Какие автомобили можно купить в Украине за 100 тысяч гривен
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По материалам:
Avtosota
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