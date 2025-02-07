Какие подержанные автомобили чаще всего продают в Украине — Finance.ua

Какие подержанные автомобили чаще всего продают в Украине Сегодня 19:01 — Личные финансы

Какие подержанные автомобили чаще всего продают в Украине

Чаще всего среди подержанных авто рынке предлагают легковушки с 1995 по 2019 год, причем сегмент с 2005 по 2009 самый большой — почти треть всех предложений. Медианная цена авто этих лет выпуска находится на уровне 3900 $. Меньше всего авто продают начиная с 2020 года выпуска — всего 4,9% от общего количества объявлений, с медианной ценой в 16 800 $.

Об этом свидетельствует аналитика OLX Украина

По количеству объявлений на конец 2024 года чаще всего через OLX продавали Volkswagen, Opel, Mercedes-Benz и BMW. Если говорить о конкретных моделях, то это Volkswagen Golf, Volkswagen Passat; Skoda Octavia; Opel Vectra; Renault Megane; BMW 3-Series.

Среди автомобилей, пригнанных из-за границы, по количеству объявлений на OLX лидируют импортные из США, Германии, Польши, Литвы и Франции. Больше откликов потребителей фиксируется на объявлениях, в которых продают авто из Германии, с медианной ценой 5200 $, далее США (10 200 $), Польша (2600 $), Литва (3300 $) и Франция (6650 $).

63,5% всех поданных предложений — авто с механической трансмиссией. 34,7% объявлений приходится на автоматическую. При этом взаимодействовали с объявлениями, где продавалась механика, чаще: 75% из всех откликов — на машины с механической коробкой передач, остальные 25% поделили авто с вышеупомянутыми типами трансмиссии.

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В то же время медианная цена на авто с «механикой» в 3,6 раза меньше, чем с АКП — 2500 $ против 9000 $.

Самым популярным типом кузова по количеству объявлений и откликов на них является седан. Такие авто также и самые дешевые — медиана 2600 $. За ним разместились хэтчбеки (3200 $), универсалы (4900 $) и самый дорогой тип кузова — внедорожники/кроссоверы с медианной ценой 9000 $.

Самыми популярными двигателями по откликам потенциальных покупателей в 2024 году были бензиновые. На 10% меньше откликов получили газ/бензин, а дизельные авто — на 27%.

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Хотя по количеству объявлений дизельные двигатели удержались на втором месте, с самой высокой среди этих трех медианной ценой — 4800 $, в то время когда бензиновые стоят около 4100 $, а газ/бензин 2450 $. Электро и гибридные авто занимают 4.19% от общего количества предложений, медианные цены на них — на уровне 14 000 $ и 12 700 $ соответственно, что делает их самыми дорогими предложениями на рынке.

Наиболее популярными цветами авто для продажи в 2024 году стали серый, черный, белый, синий и красный.

Среди автозапчастей, за год украинцы чаще всего продавали и покупали — бамперы (медианная цена 3291 грн), двигатели в сборе (14 627 грн) и передние фары (3000 грн). Реже — двери (2804 грн), аккумуляторы (2650 грн) или задние фонари (1450 грн). Наибольший разрыв между количеством предложений и откликов образовался на объявлениях по продаже двигателей в сборе — в 12 раз, и аккумуляторов — в 13 раз преобладают отклик. На остальные объявления спрос выше предложения в 7−9 раз.

Телеканал 24 По материалам:

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