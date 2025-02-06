Рынок новых легковых авто в январе сократился: какие авто выбирают украинцы — Finance.ua

Рынок новых легковых авто в январе сократился: какие авто выбирают украинцы
В январе 2025 года рынок новых легковых автомобилей снизился на 6,1% по сравнению с прошлым годом. Это было ожидаемо, поскольку из-за сбоев в работе реестров рынок подержанных автомобилей почти остановился, и часть покупателей новых машин не смогла продать свои подержанные авто. Однако с 20 января регистрационные системы возобновили работу, и сделки возобновились, но динамика уже была потеряна, что повлекло за собой незначительное падение рынка.
Об этом сообщает Auto-Consulting.
Аналитики зафиксировали в январе низкий уровень доли электрических автомобилей — всего 15,6%. Год назад этот показатель составил 23,7%.
«Это явление требует более детального исследования, но очевидно, что популярные ранее модели, такие как VW ID.4, Honda MN-V, стали менее востребованными, а на первый план выходят модели китайских производителей, активно предлагающих автомобили через так называемых альтернативных трейдеров», — говорится в сообщении.
В январе также отмечен значительный рост доли на рынке у BYD, которая заняла 5-е место, обогнав даже Volkswagen.
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«Дилеры активно продвигают модели Zeekr. Этот китайский бренд уже закрепился на украинском рынке, занимая 11-ю позицию и обогнав Mercedes-Benz», — отметили эксперты.
Среди премиальных брендов сложилась новая иерархия: теперь украинские потребители выбирают BMW, Audi, а затем рассматривают Mercedes-Benz.
Лидерство на рынке удерживает Toyota, которая в январе имела сразу три собственных модели среди пяти самых популярных. Однако Toyota Rav4 заметно отставала по количеству клиентов Renault Duster.
«Также отметим нового лидера среди популярных автомобилей — BYD Song, который в январе обогнал большинство известных моделей и занял 3-е место на рынке», — добавили в Auto-Consulting.
Самые популярные марки авто в Украине за январь 2025 года:
- Toyota — 791 проданное авто.
- Renault — 357 ед.
- BMW — 342 ед.
- Skoda — 302 ед.
- BYD — 263 ед.
- Volkswagen — 192 ед.
- Hyundai — 190 ед.
- Suzuki — 180 ед.
- Nissan — 169 ед.
- Audi — 152 ед.
- Zeekr — 146 ед.
- Mercedes-Benz — 133 ед.
- Kia — 131 ед.
- Citroen — 128 ед.
- Mazda — 125 ед.
- Mitsubishi — 118 ед.
- Peugeot — 104 ед.
- Lexus — 92 ед.
- Volvo — 89 ед.
- Honda — 84 ед.
Самые популярные модели авто в Украине за январь 2025 года:
- Renault Duster — 309 проданных автомобилей.
- Toyota RAV4 — 190 ед.
- BYD Song — 180 ед.
- Toyota Land Cruiser Prado — 170 ед.
- Toyota Hilux — 161 ед.
- Kia Sportage — 121 ед.
- Hyundai Tucson — 114 ед.
- Skoda Octavia — 110 ед.
- Skoda Kodiaq — 109 ед.
- Nissan Qashqai — 107 ед.
- Mazda CX-5 — 88 ед.
- Suzuki S-Cross — 78 ед.
- Zeekr 001 — 77 ед.
- Citroen C-Elysee — 73 ед.
- Suzuki Vitara — 73 ед.
- Toyota Camry — 70 ед.
- BMW 3 Series — 65 ед.
- Peugeot Landtrek — 65 ед.
- BMW X5 — 59 ед.
- Zeekr 7X — 57 ед.
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