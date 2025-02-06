Рынок новых легковых авто в январе сократился: какие авто выбирают украинцы — Finance.ua

Рынок новых легковых авто в январе сократился: какие авто выбирают украинцы Сегодня 20:20 — Личные финансы

Рынок новых легковых авто в январе сократился: какие авто выбирают украинцы

В январе 2025 года рынок новых легковых автомобилей снизился на 6,1% по сравнению с прошлым годом. Это было ожидаемо, поскольку из-за сбоев в работе реестров рынок подержанных автомобилей почти остановился, и часть покупателей новых машин не смогла продать свои подержанные авто. Однако с 20 января регистрационные системы возобновили работу, и сделки возобновились, но динамика уже была потеряна, что повлекло за собой незначительное падение рынка.

Об этом сообщает Auto-Consulting.

Аналитики зафиксировали в январе низкий уровень доли электрических автомобилей — всего 15,6%. Год назад этот показатель составил 23,7%.

«Это явление требует более детального исследования, но очевидно, что популярные ранее модели, такие как VW ID.4, Honda MN-V, стали менее востребованными, а на первый план выходят модели китайских производителей, активно предлагающих автомобили через так называемых альтернативных трейдеров», — говорится в сообщении.

В январе также отмечен значительный рост доли на рынке у BYD, которая заняла 5-е место, обогнав даже Volkswagen.

«Дилеры активно продвигают модели Zeekr. Этот китайский бренд уже закрепился на украинском рынке, занимая 11-ю позицию и обогнав Mercedes-Benz», — отметили эксперты.

Среди премиальных брендов сложилась новая иерархия: теперь украинские потребители выбирают BMW, Audi, а затем рассматривают Mercedes-Benz.

Лидерство на рынке удерживает Toyota, которая в январе имела сразу три собственных модели среди пяти самых популярных. Однако Toyota Rav4 заметно отставала по количеству клиентов Renault Duster.

«Также отметим нового лидера среди популярных автомобилей — BYD Song, который в январе обогнал большинство известных моделей и занял 3-е место на рынке», — добавили в Auto-Consulting.

Самые популярные марки авто в Украине за январь 2025 года:

Toyota — 791 проданное авто. Renault — 357 ед. BMW — 342 ед. Skoda — 302 ед. BYD — 263 ед. Volkswagen — 192 ед. Hyundai — 190 ед. Suzuki — 180 ед. Nissan — 169 ед. Audi — 152 ед. Zeekr — 146 ед. Mercedes-Benz — 133 ед. Kia — 131 ед. Citroen — 128 ед. Mazda — 125 ед. Mitsubishi — 118 ед. Peugeot — 104 ед. Lexus — 92 ед. Volvo — 89 ед. Honda — 84 ед.

Самые популярные модели авто в Украине за январь 2025 года:

Renault Duster — 309 проданных автомобилей. Toyota RAV4 — 190 ед. BYD Song — 180 ед. Toyota Land Cruiser Prado — 170 ед. Toyota Hilux — 161 ед. Kia Sportage — 121 ед. Hyundai Tucson — 114 ед. Skoda Octavia — 110 ед. Skoda Kodiaq — 109 ед. Nissan Qashqai — 107 ед. Mazda CX-5 — 88 ед. Suzuki S-Cross — 78 ед. Zeekr 001 — 77 ед. Citroen C-Elysee — 73 ед. Suzuki Vitara — 73 ед. Toyota Camry — 70 ед. BMW 3 Series — 65 ед. Peugeot Landtrek — 65 ед. BMW X5 — 59 ед. Zeekr 7X — 57 ед.

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