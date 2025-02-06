Рынок новых легковых авто в январе сократился: какие авто выбирают украинцы — Finance.ua
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Рынок новых легковых авто в январе сократился: какие авто выбирают украинцы

Личные финансы
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Рынок новых легковых авто в январе сократился: какие авто выбирают украинцы
Рынок новых легковых авто в январе сократился: какие авто выбирают украинцы
В январе 2025 года рынок новых легковых автомобилей снизился на 6,1% по сравнению с прошлым годом. Это было ожидаемо, поскольку из-за сбоев в работе реестров рынок подержанных автомобилей почти остановился, и часть покупателей новых машин не смогла продать свои подержанные авто. Однако с 20 января регистрационные системы возобновили работу, и сделки возобновились, но динамика уже была потеряна, что повлекло за собой незначительное падение рынка.
Об этом сообщает Auto-Consulting.
Аналитики зафиксировали в январе низкий уровень доли электрических автомобилей — всего 15,6%. Год назад этот показатель составил 23,7%.
«Это явление требует более детального исследования, но очевидно, что популярные ранее модели, такие как VW ID.4, Honda MN-V, стали менее востребованными, а на первый план выходят модели китайских производителей, активно предлагающих автомобили через так называемых альтернативных трейдеров», — говорится в сообщении.
В январе также отмечен значительный рост доли на рынке у BYD, которая заняла 5-е место, обогнав даже Volkswagen.

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«Дилеры активно продвигают модели Zeekr. Этот китайский бренд уже закрепился на украинском рынке, занимая 11-ю позицию и обогнав Mercedes-Benz», — отметили эксперты.
Среди премиальных брендов сложилась новая иерархия: теперь украинские потребители выбирают BMW, Audi, а затем рассматривают Mercedes-Benz.
Лидерство на рынке удерживает Toyota, которая в январе имела сразу три собственных модели среди пяти самых популярных. Однако Toyota Rav4 заметно отставала по количеству клиентов Renault Duster.
«Также отметим нового лидера среди популярных автомобилей — BYD Song, который в январе обогнал большинство известных моделей и занял 3-е место на рынке», — добавили в Auto-Consulting.

Самые популярные марки авто в Украине за январь 2025 года:

  1. Toyota — 791 проданное авто.
  2. Renault — 357 ед.
  3. BMW — 342 ед.
  4. Skoda — 302 ед.
  5. BYD — 263 ед.
  6. Volkswagen — 192 ед.
  7. Hyundai — 190 ед.
  8. Suzuki — 180 ед.
  9. Nissan — 169 ед.
  10. Audi — 152 ед.
  11. Zeekr — 146 ед.
  12. Mercedes-Benz — 133 ед.
  13. Kia — 131 ед.
  14. Citroen — 128 ед.
  15. Mazda — 125 ед.
  16. Mitsubishi — 118 ед.
  17. Peugeot — 104 ед.
  18. Lexus — 92 ед.
  19. Volvo — 89 ед.
  20. Honda — 84 ед.

Самые популярные модели авто в Украине за январь 2025 года:

  1. Renault Duster — 309 проданных автомобилей.
  2. Toyota RAV4 — 190 ед.
  3. BYD Song — 180 ед.
  4. Toyota Land Cruiser Prado — 170 ед.
  5. Toyota Hilux — 161 ед.
  6. Kia Sportage — 121 ед.
  7. Hyundai Tucson — 114 ед.
  8. Skoda Octavia — 110 ед.
  9. Skoda Kodiaq — 109 ед.
  10. Nissan Qashqai — 107 ед.
  11. Mazda CX-5 — 88 ед.
  12. Suzuki S-Cross — 78 ед.
  13. Zeekr 001 — 77 ед.
  14. Citroen C-Elysee — 73 ед.
  15. Suzuki Vitara — 73 ед.
  16. Toyota Camry — 70 ед.
  17. BMW 3 Series — 65 ед.
  18. Peugeot Landtrek — 65 ед.
  19. BMW X5 — 59 ед.
  20. Zeekr 7X — 57 ед.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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