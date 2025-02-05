Как восстановить свидетельство о регистрации авто — Finance.ua

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Как восстановить свидетельство о регистрации авто

Личные финансы
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Как восстановить свидетельство о регистрации авто
Как восстановить свидетельство о регистрации авто
Утерянные или поврежденные водительские документы можно восстановить.
Об этом сообщает Главный сервисный центр МВД.
Для восстановления свидетельства о регистрации транспортного средства необходимо обратиться в любой сервисный центр МВД в Украине.
Если у автовладельца нет возможности лично восстановить водительские документы, он может оформить нотариальную доверенность на другое лицо, которое будет представлять его интересы.
Требуются следующие документы:
  • паспорт с отметкой о регистрации местожительства (или ID-карту и выписку о месте жительства);
  • копия справки о регистрационном номере учетной карточки налогоплательщика;
  • справка из полиции (если свидетельство было похищено).
Примерная стоимость — 350 грн за административную услугу и 486 грн — бланк свидетельства.
При необходимости можно закрепить за транспортным средством новый номерной знак.
Перерегистрация транспортного средства и выдача документов производится в день обращения.
Также при перерегистрации авто владелец может заказать электронное свидетельство о регистрации транспортного средства без изготовления на пластиковом бланке.

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Напомним, в течение февраля электронную очередь в сервисных центрах Министерства внутренних дел обновят. После того как будет введена обновленная электронная очередь, ручного ввода информации не будет. Верификация будет происходить через смартфон с возможностью использования BankID или id.gov.ua. Ранее автоматизированные боты постоянно подавали запрос на свободные слоты в электронной очереди и таким образом их занимали.
Министерство внутренних дел Украины объявило о нескольких нововведениях. Изменения касаются доставки водительских удостоверений, возможности перерегистрации авто через Дію и упрощения ряда процедур. Инициативы МВД имеют целью сделать отдельные услуги более удобными и доступными. Однако не все нововведения могут быть экономически выгодны автовладельцам.
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Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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