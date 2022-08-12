Какие подержанные авто пригоняли из-за границы в первой половине 2022 года — Finance.ua

Какие подержанные авто пригоняли из-за границы в первой половине 2022 года Сегодня 20:01 — Личные финансы

Какие подержанные авто пригоняли из-за границы в первой половине 2022 года

С января по июнь 2022 года украинцы зарегистрировали 278,6 тыс. шт. подержанных легковушек, привезенных из-за границы. При этом большинство этих авто (202,8 тысячи, 72,8%) — на протяжении действия так называемой «нулевой» растаможки, то есть апреля-июня.

Об этом свидетельствует статистика экспертов Института исследований авторынка.

Как отмечается, из общего количества впервые зарегистрированных в Украине импортных подержанных легковых автомобилей в течение апреля-июня 2022 года, 30,3 тысячи автомобилей были повторно перепроданы в течение этого же периода на внутреннем рынке.

То есть только 4,8% от общего количества импортных авто привезли на перепродажу, а остальные 95,2% — для собственного пользования.

Самые популярные бренды среди импортных автомобилей с пробегом

Лидером среди брендов подержанных легковушек, которые украинцы привозили на протяжении первой половины 2022 года, как и среди внутренних перепродаж, оказался Volkswagen. Доля авто этой марки выросла с 17,6% до 19,3%, если сравнивать со статистикой 2021 года.

Второе место занял Renault, доля которого почти не изменилась и составляет 8,7%, а на третье место с пятого поднялся Opel (доля 7,3% по сравнению с 6,5% в 2021 году).

Четвертую строчку заняли автомобили марки Ford (доля 7%), который опустился с третьей по итогам 2021 года, и сдвинул на пятое место Skoda (доля 6,5%).

Примечательно также, что существенно опустился в рейтинге Huyndai, который в 2021 году занимал шестое место с долей 5,1%, а по итогам первого полугодия 2022 года количество этих авто в импорте сократилось до 3,4%, что обеспечило лишь 13 место в топе. Это стало следствием проблем с доставкой автомобилей из портов США и Южной Кореи, откуда привозили значительную часть легковых автомобилей этой марки.

Из-за того, что под «нулевую» растаможку в течение апреля-июня большинство автомобилей привозили из стран Европейского Союза, в перечне самых популярных брендов выросла доля немецких брендов: Audi (с 4,7% до 6,3%), BMW (с 4,1 % до 5,4%), Mercedes-Benz (с 3,3% до 4,8%).

Единственный японец, которому удалось задержаться в Топ-10, это Nissan, доля которого сократилась с 4,6% до 3,8%.

Самые популярные модели подержанных авто из-за границы

Чаще всего за первые 6 месяцев 2022 года украинцы привозили из-за границы Volkswagen Passat с пробегом: 16,2 тысячи штук.

На втором месте по популярности еще один Volkswagen — Golf (14,8 тыс. шт.). Третье место заняла еще одна модель Volkswagen AG — Skoda Octavia.

На четвертой строчке разместился популярный Renault Megane (8,5 тыс. шт.), а на пятой оказался его «брат» Renault Scenic (7,5 тыс. шт.). На шестом месте разметился Ford Focus (6,8 тыс. шт.), на седьмое поднялся Volkswagen Touran (6,6 тыс. шт.), а восьмое и девятое заняли два Opel — Zafira (6,4 тыс. шт.). ) и Astra (6,2 тыс. шт.). Первую десятку замыкает Audi A4 с показателем в 6,2 тысяч зарегистрированных авто.

Если сравнивать с рейтингом 2021 года, то самые заметные изменения произошли во второй десятке рейтинга. В частности, из Топ-20 выбыли типично «американские» автомобили: Nissan Rogue, Ford Fusion, Volkswagen Jetta и Ford Escape. Эти машины были популярны среди автомобилей, импортируемых из США. Из-за проблем с логистикой их количество в структуре импорта в первой половине 2022 года достигло минимума.

При этом в Топ-20 по итогам полугодия-2022 попали немецкие Mercedes-Benz E-Classe, BMW X5 и Volkswagen Touareg. Вопреки «премиальности» этих моделей большинство из них были автомобилями «в возрасте» — средний возраст каждой из моделей составляет более 8 лет. То есть о массовом ввозе дорогих элитных машин украинцами речь не идет.

Интересно также, что 9 из 20 самых популярных импортных легковых автомобилей с пробегом занимают марки концерна Volkswagen AG.

Топ-20 самых популярных импортных авто с пробегом, январь-июнь 2022 года, eauto.org.ua

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