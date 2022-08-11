Какие подержанные легковушки украинцы покупают во время войны. Топ-20 моделей — Finance.ua
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Какие подержанные легковушки украинцы покупают во время войны. Топ-20 моделей

Личные финансы
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Какие подержанные легковушки украинцы покупают во время войны. Топ-20 моделей
Какие подержанные легковушки украинцы покупают во время войны. Топ-20 моделей
Украинцы с начала года приобрели 285,5 тысячи подержанных легковушек на внутреннем рынке.
Об этом пишут эксперты Института исследований авторынка.

Самые популярные бренды на внутреннем рынке

Первым среди брендов авто, которые покупали на внутреннем рынке в январе-июне 2022 года, привычно оказался Volkswagen. Легковушек этой марки украинцы приобрели 35,7 тысячи, что составляет 12,6% от общего количества.
На втором месте оказалась продукция российско-советского ВАЗа (7,8%, 22,2 тыс. шт.). Однако доля этого бренда, если сравнивать с прошлым 2021 годом, сократилась (было 10,1%). Эти автомобили постепенно замещаются подержанными легковушками мировых брендов. К примеру, доля того же Volkswagen в прошлом году была меньше, на уровне 10,8%.
Третье место занял Renault (6%, 17,1 тыс. шт.), а четвертое — Skoda (5,6%). Первую пятерку замыкает Ford с долей 4,9% (13,9 тыс. шт.).
В топ-10 также попали автомобили марок Toyota (4,8%), Opel (4,7%), Mercedes-Benz (4,6%), BMW (4,2%) и Hyundai (4,2%).

Самые популярные модели на внутреннем рынке

Daewoo Lanos потерял лидерство, переместился на вторую позицию и уступил Volkswagen Passat. Таким образом, народным автомобилем украинцев можно называть именно «Пассат»: отныне он возглавляет рейтинг как «свежепригнанных» подержанных легковушек из-за границы, так и топ внутренних перепродаж.
Третье, четвертое и пятое места заняли «старожилы» рейтингов — Skoda Octavia, Volkswagen Golf и Renault Megane.
Еще одно приятное изменение — в рейтинге становится все меньше разного рода ВАЗов. Из «Лад» в топ-20 осталась только одна представительница: «девятка» (вместе с ее модификацией 21099), разместившаяся на шестой позиции.
С седьмого по десятое место разместились и ранее популярные среди украинцев Ford Focus, Skoda Fabia, Opel Astra и Chevrolet Aveo. Изменения поинтереснее произошли во второй десятке популярных легковушек первой половины 2022 года. По сравнению с рейтингом 2021 года, вместо трех ВАЗов — 2107, 2110 и 2106, в список попали популярные модели «свежепригнанных» машин: BMW 3 Series, Audi A6 и Renault Scenic.
Также из рейтинга «пропал» Hyundai Sonata — это уже следствие проблем в сегменте авто из США и Южной Кореи. Эта модель была популярна среди украинцев, однако в связи с временной остановкой работы украинских морских портов и увеличением сроков и стоимости доставки вследствие этого, количество «американцев» и «корейцев» на рынке существенно уменьшилось. Эту модель вместе с Mitsubishi Lancer, также выбывшим из топ-20, заменили «европейцы»: Renault Scenic и Opel Zafira.
Таблица: Институт исследований авторынка
Таблица: Институт исследований авторынка

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По материалам:
Finance.ua
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