Какие ПДД в Украине действуют для электросамокатов и какие штрафы предусмотрены — Finance.ua

Какие ПДД в Украине действуют для электросамокатов и какие штрафы предусмотрены Сегодня 09:01 — Личные финансы

Какие ПДД в Украине действуют для электросамокатов и какие штрафы предусмотрены

В Украине электросамокаты на законодательном уровне приравняли к транспортным средствам. Это решение автоматически усилило ответственность за нарушение ПДД для их владельцев.

Какие ПДД действуют для электросамокатов уже сейчас

Президент Владимир Зеленский подписал законопроект № 8172. Этот документ стал первым шагом в урегулировании движения персонального транспорта.

Сейчас в Украине сделали только первый шаг в урегулировании движения электротранспорта. Впереди еще один важный этап — разработка правил безопасности дорожного движения, которые должны будут соблюдать пользователи легкого персонального электротранспорта.

То есть, сейчас четко определенных правил нет. Тем не менее, есть важные рекомендации от патрульной полиции.

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Прежде всего, нужно зафиксировать: поскольку электросамокаты признаны транспортными средствами, движение по тротуарам или велосипедным дорожкам запрещено.

Кроме того, при пользовании электросамокатами следует соблюдать следующие правила:

ехать как можно правее по проезжей части;

не управлять в состоянии алкогольного или наркотического опьянения;

использовать светоотражающие элементы;

не перевозить пассажиров (если это не предусмотрено габаритами транспорта);

при движении на электросамокате использовать средства безопасности и ездить в шлеме.

Водителям электросамокатов не следует нарушать и общие ПДД, которые должны соблюдать все участники дорожного движения. К примеру, во время проезда перекрестков.

При этом нет никаких возрастных ограничений по управлению этим видом транспорта. Главное условие, чтобы возраст водителя позволял контролировать движение электросамоката.

Какие штрафы грозят водителям электросамокатов

К сожалению, аварийные ситуации на дорогах с участием владельцев этого вида транспорта сейчас не редкость. Это спровоцировало необходимость определить наказание для тех, кто несет угрозу безопасности других участников дорожного движения.

В патрульной полиции уточнили, что водителя электросамоката могут наказать так же, как и водителя автомобиля, если по его вине произошла ДТП.

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Поэтому в Украине действуют следующие виды наказания и штрафов для владельцев электросамокатов:

850 гривен — за движение на электросамокате по тротуару или велосипедной дорожке;

17 000 гривен — за управление электросамокатом в нетрезвом состоянии;

от 3 до 5 лет ограничения или лишения свободы — за кражу моноколеса или самоката;

от 5 до 8 лет ограничения или лишения свободы — за кражу, совершенную группой лиц.

Если водитель электросамоката собьет пешехода, то наказание для него будет определять суд. Это может быть штраф. Однако если пострадавший получит телесные повреждения, то водителя электросамоката могут приговорить и к лишению свободы.

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