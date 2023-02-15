Какие объекты относятся к жилой недвижимости — Finance.ua

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Какие объекты относятся к жилой недвижимости

Недвижимость
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Какие объекты относятся к жилой недвижимости
Какие объекты относятся к жилой недвижимости
Согласно Налоговому кодексу Украины, объекты жилой недвижимости — это здания, зарегистрированные согласно законодательству как объекты жилой недвижимости, дачные и садовые дома. Об этом напомнили в ГНС.
Согласно НКУ, здания, зарегистрированные согласно законодательству как объекты жилой недвижимости, а также их составные части, являющиеся самостоятельными объектами недвижимого имущества, в частности, включают:
  • жилой дом — здание капитального типа, построенное с соблюдением требований, установленных законом, другими нормативно-правовыми актами, и предназначенное для постоянного в нем проживания. Жилые дома делятся на жилые дома усадебного типа и жилые дома квартирного типа разной этажности. Жилой дом усадебного типа — жилой дом, расположенный на отдельном земельном участке, состоящий из жилых и вспомогательных (нежилых) помещений (прихожая, кухня, коридор, веранда, туалет, амбар, помещение для автономной системы отопления, прачечная и т.п.);
  • пристройка к жилому дому — часть дома, расположенная вне контура его капитальных внешних стен и имеющая с основной частью дома одну (или более) общую капитальную стену;
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  • квартира — изолированное жилье в жилом доме, предназначенное и пригодное для постоянного в нем проживания;
  • коттедж — одно-, полутораэтажное здание небольшой жилой площади для постоянного или временного проживания с приусадебным участком;
  • комнаты в многосемейных (коммунальных) квартирах — изолированные помещения в квартире, в которой проживают два или более квартиросъемщиков.
Кроме того, к жилой недвижимости относятся:
  • садовый дом — дом для летнего (сезонного) использования, который в вопросах нормирования площади застройки, наружных конструкций и инженерного оборудования не отвечает нормативам, установленным для жилых домов;
  • дачный дом — жилой дом для использования в течение года с целью загородного отдыха.
По материалам:
Finance.ua
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