Какие объекты относятся к жилой недвижимости — Finance.ua

Какие объекты относятся к жилой недвижимости Сегодня 19:36 — Недвижимость

Какие объекты относятся к жилой недвижимости

Согласно Налоговому кодексу Украины, объекты жилой недвижимости — это здания, зарегистрированные согласно законодательству как объекты жилой недвижимости, дачные и садовые дома. Об этом напомнили в ГНС.

Согласно НКУ, здания, зарегистрированные согласно законодательству как объекты жилой недвижимости, а также их составные части, являющиеся самостоятельными объектами недвижимого имущества, в частности, включают:

жилой дом — здание капитального типа, построенное с соблюдением требований, установленных законом, другими нормативно-правовыми актами, и предназначенное для постоянного в нем проживания. Жилые дома делятся на жилые дома усадебного типа и жилые дома квартирного типа разной этажности. Жилой дом усадебного типа — жилой дом, расположенный на отдельном земельном участке, состоящий из жилых и вспомогательных (нежилых) помещений (прихожая, кухня, коридор, веранда, туалет, амбар, помещение для автономной системы отопления, прачечная и т.п.);

пристройка к жилому дому — часть дома, расположенная вне контура его капитальных внешних стен и имеющая с основной частью дома одну (или более) общую капитальную стену;

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квартира — изолированное жилье в жилом доме, предназначенное и пригодное для постоянного в нем проживания;

коттедж — одно-, полутораэтажное здание небольшой жилой площади для постоянного или временного проживания с приусадебным участком;

комнаты в многосемейных (коммунальных) квартирах — изолированные помещения в квартире, в которой проживают два или более квартиросъемщиков.

Кроме того, к жилой недвижимости относятся:

садовый дом — дом для летнего (сезонного) использования, который в вопросах нормирования площади застройки, наружных конструкций и инженерного оборудования не отвечает нормативам, установленным для жилых домов;

дачный дом — жилой дом для использования в течение года с целью загородного отдыха.

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