Какие новинки в «Дія» готовит Минцифры в ближайшее время — Finance.ua
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Какие новинки в «Дія» готовит Минцифры в ближайшее время

Личные финансы
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Какие новинки в «Дія» готовит Минцифры в ближайшее время
Какие новинки в «Дія» готовит Минцифры в ближайшее время
В Министерстве цифровой трансформации планируется запустить для юридических лиц «Дія. Підпис» в ближайшее время.
Об этом в эфире телемарафона «Единые новости» проинформировала заместитель директора Департамента по развитию электронных услуг в Министерстве цифровой трансформации Валерия Ткач, отвечая на вопрос, что готовит Минцифры в плане новинок.

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«В ближайшее время мы планируем запустить „Дія. Підпис“ для юридических лиц, чтобы бизнес также мог пользоваться мобильным приложением „Дія“. Также будут расширены категории подачи заявлений в Международный реестр убытков и ветеринарный паспорт. Мы будем сообщать об обновленном функционале», — заявила Ткач.
Впоследствии юридические лица (так же, как граждане) получат возможность использовать «Дія.Підпис» («Дія ID») для удаленной идентификации через мобильное приложение.
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Приложение также сможет передавать электронные копии документов предприятия другим информационно-коммуникационным системам и накладывать удаленную квалифицированную электронную подпись.

Справка Finance.ua:

  • на портале «Дія» появилась новая услуга для предпринимателей — оформление декларации соответствия материально-технической базы;
  • сервис для предпринимателей «Дія.Бізнес» получил более удобную навигацию, максимальную персонализацию и улучшенный личный кабинет пользователя;
  • в приложение «Дія» добавили новые цифровые документы — свидетельства о рождении, браке, расторжении брака и смене имени.
По материалам:
Укрінформ
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