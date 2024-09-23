Какие новинки в «Дія» готовит Минцифры в ближайшее время — Finance.ua

Какие новинки в «Дія» готовит Минцифры в ближайшее время Сегодня 11:03 — Личные финансы

Какие новинки в «Дія» готовит Минцифры в ближайшее время

В Министерстве цифровой трансформации планируется запустить для юридических лиц «Дія. Підпис» в ближайшее время.

Об этом в эфире телемарафона «Единые новости» проинформировала заместитель директора Департамента по развитию электронных услуг в Министерстве цифровой трансформации Валерия Ткач, отвечая на вопрос, что готовит Минцифры в плане новинок.

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«В ближайшее время мы планируем запустить „Дія. Підпис“ для юридических лиц, чтобы бизнес также мог пользоваться мобильным приложением „Дія“. Также будут расширены категории подачи заявлений в Международный реестр убытков и ветеринарный паспорт. Мы будем сообщать об обновленном функционале», — заявила Ткач.

Впоследствии юридические лица (так же, как граждане) получат возможность использовать «Дія.Підпис» («Дія ID») для удаленной идентификации через мобильное приложение.

Приложение также сможет передавать электронные копии документов предприятия другим информационно-коммуникационным системам и накладывать удаленную квалифицированную электронную подпись.

Справка Finance.ua:

на портале «Дія» появилась новая услуга для предпринимателей — оформление декларации соответствия материально-технической базы;

сервис для предпринимателей «Дія.Бізнес» получил более удобную навигацию, максимальную персонализацию и улучшенный личный кабинет пользователя;



в приложение «Дія» добавили новые цифровые документы — свидетельства о рождении, браке, расторжении брака и смене имени.

Укрінформ По материалам:

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