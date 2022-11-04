Какие налоги нужно заплатить за ввоз генератора в Украину: ответ таможенников — Finance.ua
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Какие налоги нужно заплатить за ввоз генератора в Украину: ответ таможенников

Личные финансы
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В Государственной таможенной службе рассказали, сколько придется заплатить при ввозе генератора в Украину из-за границы.
Кто может не платить? Освобождаются от налогообложения при ввозе только генераторы дешевле 500 евро и легче 50 кг (если ввозить морем, на авто или железнодорожным транспортом), а если пересылать по почте — суммарный объем сборов не должен превышать 150 евро.
Если генераторы дороже, придется заплатить 10% таможенной пошлины и 20% НДС. Вот что об этом говорят в Гостаможслужбе.

Правила налогообложения генераторов при перемещении через таможенную границу Украины

Из-за усиления обстрелов объектов критической инфраструктуры и затруднения электроснабжения граждане Украины все больше завозят генераторы для собственных нужд. В этой связи объясняем правила декларирования и налогообложения таких товаров при перемещении через таможенную границу Украины.
Так, статьей 374 Таможенного кодекса Украины предусмотрено, что генераторы, стоимость которых составляет до 500 евро, а вес не превышает 50 кг, которые перемещаются на автомобиле, по железной дороге или морским транспортом, освобождаются от письменного декларирования и налогообложения.
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В случае пересылки генераторов по почте, экспресс-отправленемю или несопровождаемым багажом суммарная стоимость должна быть до 150 евро.
Однако, если товар превышает не облагаемые налогом нормы, но общая стоимость которых не превышает 10 тыс. евро, подлежат письменному декларированию и налогообложению:
  • ввозной пошлиной по ставке 10% от фактурной стоимости;
  • налогом на добавленную стоимость по ставке 20% от фактурной стоимости с учетом суммы ввозной пошлины.
В то же время базой налогообложения таких товаров является часть их суммарной фактурной стоимости, указанной в кассовых или товарных чеках, ярлыках, других документах розничной торговли, что превышает не облагаемую налогом норму.
Например, за генератор фактурной стоимостью 700 евро, ввозимый гражданином через автомобильный пункт пропуска, необходимо уплатить таможенные платежи с суммы, превышающей 500 евро, т.е.
  • 10% пошлины от 200 евро — 20 евро;
  • 20% НДС от 220 евро (фактурная стоимость+пошлина) — 44 евро.
Общая сумма таможенных платежей за такой генератор будет составлять 64 евро.
Таможенные платежи уплачиваются исключительно в валюте Украины по курсу Национального банка на день декларирования товара.

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По материалам:
Судебно-юридична газета
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