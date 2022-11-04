Рада готовит план поддержки промышленности: генераторы без НДС — Finance.ua

Рада готовит план поддержки промышленности: генераторы без НДС Сегодня 11:00 — Казна и Политика

В Налоговом комитете Верховной Рады разрабатывается пакет мер по поддержке промышленности, в частности, предлагают разрешить ввозить электрогенераторы для собственных нужд без уплаты импортного НДС.

Об этом сообщил глава комитета Даниил Гетманцев.

Он отметил, что пакет мер разрабатывается по итогам двух недель совещаний с представителями бизнеса.

Среди мер поддержки промышленности рассматривается освобождение от импортного НДС оборудования, поставляемого для собственных нужд, без права перепродажи. В частности, речь идет об электрогенераторах, роль которых для работы предприятий существенно выросла в условиях отключения электроэнергии по всей стране.

Кроме того, предлагается освободить компании от уплаты экологического налога и местных налогов ключевыми отраслями промышленности. Также в пакете будут и неналоговые меры поддержки.

По словам Гетманцева, Комитет также нарабатывает решение по отнесению на расходы активов юрлиц на оккупированных территориях.

«Завершаем консультации и на следующей неделе представим законопроект общественности. Медлить с принятием не будем», — сообщил он.

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Економічна Правда По материалам:

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