Какие легковушки, точно привлекающие внимание, можно купить сейчас (фото) — Finance.ua

Какие легковушки, точно привлекающие внимание, можно купить сейчас (фото) Сегодня 21:06 — Технологии&Авто

Конечно, можно пойти по самому простому пути: нужно авто, которое привлекает внимание? — Купите Ferrari, Lamborghini или McLaren, и все прохожие будут проводить вас взглядом. Однако, несмотря на условную простоту, этот путь имеет очевидный недостаток — подобные легковушки стоят по несколько сотен тысяч долларов, и учитывая реалии нашего авторынка, только единицам удается тратить такие солидные суммы. Так что отбросим критерий «дорого и много» (хотя, наверное, несколько таких вариантов попадет в список), и обратим внимание на некоторые другие моменты — дизайн, восприятие модели автомобильным сообществом, ассоциации, историческую основу появления отдельных автомобилей.

Общее у всех вариантов, попавших в подборку от Auto.Ria — они точно отличаются в общем потоке машин. А большинство еще и способно поляризовать мысли — одни будут утверждать, что определенная модель выглядит великолепно неординарно и очень практична, другие же будут настаивать, что без смеха не могут на нее смотреть.

К какому бы мнению вы ни склонялись, эти автомобили можно купить хоть сегодня, и на них постоянно находятся покупатели. Поэтому не важно, выглядит ли какой-то из автомобилей странным именно для вас — кому-то, как только упоминалось, именно такой вариант и нужен, чтобы не сливаться с довольно однообразным потоком «Пассатов», «Меганов» и «Октавий».

1. Citroen C4 Picasso

Средняя цена — $6500

Художник Пабло Пикассо считается основателем кубизма, также он работал в стиле неоклассицизма, сюрреализма, иллюстрировал книги, создавал скульптуры, а еще есть информация, что Пикассо «самый дорогой художник», поскольку одна из его картин была продана за рекордную сумму (более $100 млн). Наверное, неспроста в названии этого минивэна со своеобразным дизайном присутствует слово «Пикассо», которое проводит параллели к этой разносторонней персоне. В конце концов, неординарность машины заметна и без этого, ибо если бы вам хотелось иметь просто минивэн, вы бы купили Renault Scenic или Volkswagen Touran.

2. Nissan Juke

Средняя цена — $12 000



Получить изображение, например человека, где вместо носа будет глаз, а рот окажется во лбу, сейчас очень просто. Стоит только использовать один из популярных графических генераторов, работающих на основе «искусственного интеллекта». Однако в 2010 году, когда появился «Джук», такие технологии наверняка были доступны только японцам, и они решили ими воспользоваться, рискнув отойти от привычной компоновки элементов автомобиля. За необычное расположение передней оптики и своеобразную округлую форму передней части эта модель и попала в данную подборку.

3. BMW i3

Средняя цена — $16 300

Электрический, с кузовом из углепластика, и дверями, открывающимися как ворота, этот автомобиль никак не вписывался в привычный модельный ряд баварских легковушек со спортивным характером и характерным «семейным» дизайном. Когда i3 появился, он выглядел настолько футуристично, что казалось, опередил время своего появления. Теперь же кажется, что-то время либо и не наступало, либо промелькнуло как-то незаметно. Или мы просто привыкли. Но даже несмотря на это, машина до сих пор выглядит неординарно и интересно, до сих пор идут дискуссии, относить и 3 к «семье», или считать его концепт-каром, ошибочно покинувшим территорию выставочного комплекса.

4. Mini Hatch

Средняя цена — $9100

В этой подборке еще будут модели, выполненные в ретро-стиле, дизайн которых должен напоминать оригинальные версии, снятые с производства несколько десятков лет назад. Следует понимать, что «Мини» в свое время был популярен на рынке Великобритании, и выпуск современной версии в стиле классического «Миника» в первую очередь был задуман для тех, кто лелеет теплые воспоминания о «старом Мини». Для нашего же рынка это просто автомобиль, который выглядит не так, как все, но с неплохим выбором достаточно мощных двигателей, что позволяет водителю получать немало положительных эмоций в городской суматохе.

5. Tesla Model X

Средняя цена — $47 000

Из-за постоянного роста популярности электромобилей назвать какую-то из моделей Tesla экзотической уже невозможно — на украинских дорогах их хватает. Именно Model X среди них интересна конструкцией задней двери — таких не найти в других авто, в том числе семейных. Так что если ваши пассажиры будут садиться в машину или выходить из нее, это так или иначе будет привлекать внимание.

6. Kia Soul

Средняя цена — $10 700

Первое, что часто вызывает удивление, это то, что «Соул», по заверению производителя, относится к классу кроссоверов. Второе — конечно, дизайн, который в народе зовут холодильником на колесах, хотя в свое время именно за дизайн (в 2009 году) эта же модель получила награду Red Dot Design Award. В то же время, этот автомобиль имеет сравнительно доступную цену, в том числе и на электрические версии Soul EV.

7. Mercedes-Benz G-Class

Средняя цена — $65 000

«Кубик» — легендарный автомобиль. Он может быть героем анекдотов и интернет-мемов, символом изобилия, преодолевать достаточно серьезное бездорожье и участвовать в драгрейсинге — и все это одновременно. Он производится с 1979 года и за это время произошли лишь незначительные косметические изменения, а конструктивно новая подвеска у «Геландевагена» появилась буквально несколько лет назад.

Читайте также Mercedes показал свой самый мощный суперкар (фото)

Он недешев — даже авто 80-х годов выпуска не найти дешевле $20 тыс., несмотря на состояние и пробег. А цены на новые автомобили без лишней скромности могут перевалить за отметку в $300 тысяч. И он до сих пор все тот же «квадратиш-практиш», почти как и в начале своего присутствия на рынке. А вот что так и не удалось решить однозначно — настоящий шеф должен ехать в «кубике» или это авто для его охранников.

8. Skoda Roomster

Средняя цена — $5600

Эксперимент с дополнительным пространством для «Фабии», который должен был бы в результате дать начало новому классу семейных легковушек или минивэнов, закончился прекращением производства «Румстера». Кто хотел больше пространства — покупал «Октавию» или «Суперб», кого интересовал компактный сити-кар, тот останавливал свой выбор на «Фабии». Но, если вы поклонник марки Skoda, и не желаете покупать ни одной из трех упомянутых моделей, возможно, «Румстер» это именно то, что и нужно?

9. Volkswagen Beetle

Средняя цена — $11 000

Очередная легковушка в ретро-стиле, прежде всего ориентированная на европейских и американских покупателей, испытывающих ностальгию по Volkswagen Kafer/Beetle, она же «первый Жук». Поскольку Украина в то время была отрезана «железным занавесом» от мира, а заодно и оторвана от мирового прогресса и автопрома, вряд ли среди местных автомобилистов есть значительное количество ностальгирующих по оригинальному «Жуку» и из этих соображений покупающих «Битла» нового. Скорее привлекает его интересный облик, округлые формы и логотип известного производителя на капоте.

10. Форд F-150

Средняя цена — $32 700

Мощный, в какой-то мере брутальный, уверенный лидер американского авторынка, и не только пикапов, но и среди всех легковушек в целом. Однако покупать такого в Украине стоит разве если вы фанат пикапов, готовый мириться с тем, что все парковки на полтора метра короче вашей машины, порой уже, и не в каждую улочку на этом «траке» можно так же лихо завернуть, как на какой-нибудь из компактных европейских моделей. Но внимание на вас будут обращать точно, а отдельные водители автобусов будут даже уступать дорогу.

Кстати, чтобы водителям лишний раз не тратить деньги и нервы, можно оформить карту технической помощи от Finance.ua — ваш круглосуточный Assistance в пути.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.