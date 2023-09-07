Mercedes показал свой самый мощный суперкар (фото) — Finance.ua

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Mercedes показал свой самый мощный суперкар (фото)

Технологии&Авто
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Mercedes показал свой самый мощный суперкар (фото)
Mercedes показал свой самый мощный суперкар (фото), Фото: carscoops.com
Новый Mercedes-AMG GT второго поколения получит новую заряженную версию E Performance. Прототип суперкара без особой огласки выкатили на стенд немецкой марки на автосалоне IAA Mobility в Мюнхене.
Об этом сообщает сайт Carscoops.
Формально суперкар Mercedes-AMG GT E Performance является концепт-каром, однако серийная модель 2024 года не будет отличаться от него визуально.
Заряженную версию выдают только тонированная оптика, специальные 21-дюймовые диски и гнездо для подключения зарядного кабеля в заднем бампере — в остальном топовая версия идентична стандартному купе.
Фото: carscoops.com
Фото: carscoops.com
Характеристики Mercedes-AMG GT E Performance не разглашают, однако некоторые подробности модели все же раскрыли. Суперкар будет подзаряжаемым гибридом.
Купе получит силовую установку, состоящую из 4,0-литрового бензинового V8 твин-турбо и электромотора. Ее отдачу не раскрывают, но известно, что в седане Mercedes-AMG S63 она составляет 802 л.с., а у Mercedes-AMG GT 4door — 843 л.с. То есть это будет самый мощный суперкар в современной линейке марки (после прекращения выпуска Mercedes-AMG One).
Фото: carscoops.com
Фото: carscoops.com
Суперкар Mercedes сможет разгоняться до 100 км/ч примерно за 3 с и развивать скорость свыше 320 км/ч. Вместе с тем авто станет более экономным и будет способно проехать 30−40 км в электрическом режиме.
По материалам:
Фокус
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