Mercedes показал свой самый мощный суперкар (фото) — Finance.ua

Mercedes показал свой самый мощный суперкар (фото) 07.09.2023, 00:40 — Технологии&Авто

Mercedes показал свой самый мощный суперкар (фото), Фото: carscoops.com

Новый Mercedes-AMG GT второго поколения получит новую заряженную версию E Performance. Прототип суперкара без особой огласки выкатили на стенд немецкой марки на автосалоне IAA Mobility в Мюнхене.

Об этом сообщает сайт Carscoops.

Формально суперкар Mercedes-AMG GT E Performance является концепт-каром, однако серийная модель 2024 года не будет отличаться от него визуально.

Заряженную версию выдают только тонированная оптика, специальные 21-дюймовые диски и гнездо для подключения зарядного кабеля в заднем бампере — в остальном топовая версия идентична стандартному купе.

Фото: carscoops.com

Характеристики Mercedes-AMG GT E Performance не разглашают, однако некоторые подробности модели все же раскрыли. Суперкар будет подзаряжаемым гибридом.

Купе получит силовую установку, состоящую из 4,0-литрового бензинового V8 твин-турбо и электромотора. Ее отдачу не раскрывают, но известно, что в седане Mercedes-AMG S63 она составляет 802 л.с., а у Mercedes-AMG GT 4door — 843 л.с. То есть это будет самый мощный суперкар в современной линейке марки (после прекращения выпуска Mercedes-AMG One).

Фото: carscoops.com

Суперкар Mercedes сможет разгоняться до 100 км/ч примерно за 3 с и развивать скорость свыше 320 км/ч. Вместе с тем авто станет более экономным и будет способно проехать 30−40 км в электрическом режиме.

Фокус По материалам:

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