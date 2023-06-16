Какие легковушки с «автоматом» можно купить сейчас за $8000 — Finance.ua

Какие легковушки с «автоматом» можно купить сейчас за $8000 Сегодня 20:02 — Личные финансы

Какие легковушки с «автоматом» можно купить сейчас за $8000

Понятно, что через несколько лет автомобили с механикой, то есть коробкой передач с ручным переключением и педалью сцепления, останутся разве что в сегменте спорткаров. Да и то не факт, ведь автомобильная промышленность уверенно переходит на электричество, где привычную КПП заменяет электромотор с редуктором. А пока на рынке еще есть выбор машин с мануальными коробками и разной конструкции «автоматами», остановим свой выбор на легковушках с АКП.

Кроме этого параметра, конечно, следует определиться с бюджетом, ведь на украинском вторичном авторынке представлены разные модели, ценой от нескольких тысяч до ста тысяч долларов. Поэтому эксперты очертили рамки выборки диапазоном $7000−9000, однако не сужали поиск другими характеристиками, такими как принадлежность к определенному классу, тип кузова или вид двигателя. Зачем? Чтобы был наибольший выбор вариантов, из которых можно было бы выбрать лучший.

Итак, далее — десять вариантов легковушек с «автоматом», наиболее широко представленных на украинском рынке, с фото для примера, ориентировочным количеством авто в продаже и диапазоном лет выпуска, в котором есть достаточное количество объявлений.

Ford Focus Nissan Leaf Volkswagen Passat Hyundai Sonata Renault Megane Volkswagen Jetta Skoda Octavia Ford Fiesta Volkswagen Golf Chevrolet Cruze

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