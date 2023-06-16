Какие легковушки с «автоматом» можно купить сейчас за $8000 — Finance.ua
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Какие легковушки с «автоматом» можно купить сейчас за $8000

Личные финансы
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Какие легковушки с «автоматом» можно купить сейчас за $8000
Какие легковушки с «автоматом» можно купить сейчас за $8000
Понятно, что через несколько лет автомобили с механикой, то есть коробкой передач с ручным переключением и педалью сцепления, останутся разве что в сегменте спорткаров. Да и то не факт, ведь автомобильная промышленность уверенно переходит на электричество, где привычную КПП заменяет электромотор с редуктором. А пока на рынке еще есть выбор машин с мануальными коробками и разной конструкции «автоматами», остановим свой выбор на легковушках с АКП.

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Кроме этого параметра, конечно, следует определиться с бюджетом, ведь на украинском вторичном авторынке представлены разные модели, ценой от нескольких тысяч до ста тысяч долларов. Поэтому эксперты очертили рамки выборки диапазоном $7000−9000, однако не сужали поиск другими характеристиками, такими как принадлежность к определенному классу, тип кузова или вид двигателя. Зачем? Чтобы был наибольший выбор вариантов, из которых можно было бы выбрать лучший.
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Итак, далее — десять вариантов легковушек с «автоматом», наиболее широко представленных на украинском рынке, с фото для примера, ориентировочным количеством авто в продаже и диапазоном лет выпуска, в котором есть достаточное количество объявлений.
  1. Ford Focus
  2. Nissan Leaf
  3. Volkswagen Passat
  4. Hyundai Sonata
  5. Renault Megane
  6. Volkswagen Jetta
  7. Skoda Octavia
  8. Ford Fiesta
  9. Volkswagen Golf
  10. Chevrolet Cruze
Сколько бы ни стоило ваше авто, главное в путешествиях — ваша безопасность. Поэтому советуем не забывать своевременно оформлять обязательную автогражданку. А быстро, удобно и выгодно можно сделать это на Finance.ua. Переходите по ссылке, сравнивайте цены и выгодно оформляйте полис ОСАГО всего за несколько минут.

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По материалам:
Finance.ua
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