Какие легковушки с «автоматом» можно купить сейчас за $8000 — Finance.ua

Какие легковушки с «автоматом» можно купить сейчас за $8000
Понятно, что через несколько лет автомобили с механикой, то есть коробкой передач с ручным переключением и педалью сцепления, останутся разве что в сегменте спорткаров. Да и то не факт, ведь автомобильная промышленность уверенно переходит на электричество, где привычную КПП заменяет электромотор с редуктором. А пока на рынке еще есть выбор машин с мануальными коробками и разной конструкции «автоматами», остановим свой выбор на легковушках с АКП.
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Кроме этого параметра, конечно, следует определиться с бюджетом, ведь на украинском вторичном авторынке представлены разные модели, ценой от нескольких тысяч до ста тысяч долларов. Поэтому эксперты очертили рамки выборки диапазоном $7000−9000, однако не сужали поиск другими характеристиками, такими как принадлежность к определенному классу, тип кузова или вид двигателя. Зачем? Чтобы был наибольший выбор вариантов, из которых можно было бы выбрать лучший.
Итак, далее — десять вариантов легковушек с «автоматом», наиболее широко представленных на украинском рынке, с фото для примера, ориентировочным количеством авто в продаже и диапазоном лет выпуска, в котором есть достаточное количество объявлений.
- Ford Focus
- Nissan Leaf
- Volkswagen Passat
- Hyundai Sonata
- Renault Megane
- Volkswagen Jetta
- Skoda Octavia
- Ford Fiesta
- Volkswagen Golf
- Chevrolet Cruze
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