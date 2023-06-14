ТОП-10 авто, которые искали украинцы в течение весны (инфографика) — Finance.ua

ТОП-10 авто, которые искали украинцы в течение весны (инфографика) Сегодня 09:00 — Технологии&Авто

ТОП-10 авто, которые искали украинцы в течение весны (инфографика)

Украинский маркетплейс AUTO.RIA представил отчет собственного аналитического центра за весенний сезон 2023 года. В ходе исследования проанализировали предложение и самые популярные автомобили по поисковым запросам.

Подержанные авто

По данным AUTO. RIA, количество предложений в течение весны увеличилось по сравнению с зимним периодом.

Наибольшей популярностью пользовались авто в ценовом диапазоне до 4000 долларов США — 52,1% от поисковых запросов. Многие авто искали в сегменте от 4000 до 6000 долларов США — 14,2% и от 10 000 до 15 000 долларов США — 11,1%

Среди подержанных автомобилей чаще всего рассматривали дизельные автомобили — 50,1% и бензиновые — 26%. Электрокары — 5,7% соискателей.

В течение весны самыми популярными автомобилями по поисковым запросам стали: Volkswagen Passat, Skoda Octavia и Volkswagen Golf.

Если рассматривать предложения на AUTO. RIA в ценовых диапазонах, то лидером в сегменте до 4000 долларов США стал Daewoo Lanos, далее за ним Volkswagen Passat и Daewoo Sens.

В сегменте от 4000 до 6000 долларов США по количеству предложений держали первенство Volkswagen Golf, Skoda Octavia и Volkswagen Passat. За 6000 — 8000 долларов США больше всего было вариантов таких авто: Skoda Octavia, Volkswagen Passat В6 и Renault Megane.

Skoda Octavia занимает первенство по предложениям в сегменте от 6000 до 8000 долларов США и от 8000 до 10 000 долларов США. Volkswagen Passat тоже оказался на позиции лидера в обоих сегментах: 10 000 — 15 000 долларов США и 15 000 — 20 000 долларов. В бюджете от 20 000 до 30 000 долларов США преобладают предложения Tesla Model 3, а в сегменте более 30 000 долларов — BMW X5.

Новые авто

Количество предложений новых авто на AUTO. RIA весной тоже возросло по сравнению с зимой.

Больше всего украинцев интересовали новые автомобили в сегменте до 15 000 долларов США (26,5% от поисковых запросов) и от 35 000 до 50 000 долларов США (21,2% от поисковых запросов).

По типам горючего у новых авто преобладают бензиновые 66%. Электрокары имеют 17,9% от запросов.

Наиболее активно искали такие новые автомобили: Toyota RAV4, Skoda Octavia и Renault Duster.

Анализируя предложения новых авто на AUTO. RIA, лидер в диапазоне до 15 000 долларов США — Chery Tiggo 2, у сегментов от 10 000 до 15 000 долларов США — Chery Tiggo 4. Первенство по предложениям в диапазоне от 20 000 до 25 000 долларов США у Renault Duster, от 25 000 до 35 000 долларов США — Kia Sportage, от 35 000 до 50 000 долларов США — Volkswagen Tiguan, а среди авто ценой свыше 50 000 долларов США — Volkswagen Touareg.

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