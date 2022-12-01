Какие группы банков будут больше всего нуждаться в докапитализации — ответ главы НБУ
Последствия войны ощутили все банки. В первую очередь, те, чья бизнес-модель была недостаточно устойчивой и жизнеспособной. Объем отчислений в резервы уже увеличился в 14 раз.
Об этом сказал в интервью Forbes глава НБУ Андрей Пышный.
«Большинство системно важных банков не вызывают беспокойства. Наиболее устойчивая ситуация в секторе госбанков. А также у банков с иностранным капиталом, занявших выжидательную позицию. Она по сути предполагает выход из рисковых активов, результатом чего являются максимальные остатки средств в депсертификатах. Это уже является предметом отдельного разговора с частью рынка с иностранным капиталом. Более того — у меня уже были разговоры с Европейской комиссией, коммуницировал с руководством отдельных банков и планирую диалог со штаб-квартирами материнских банков», — заявил Пышный.
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Он отметил, что регулятор поддерживает и уважает стандарты корпоративного управления и не собирается диктовать частным владельцам, как им нужно работать, но хотели бы услышать, какую стратегию они имеют в этой войне.
«Предусматривает ли она то лидерство, в том числе моральное, на которое банки с иностранным капиталом обоснованно претендовали в мирное время. Мы уже сейчас должны постепенно строить планы на будущее и разрабатывать стратегии кредитования и поддержки портфеля», — отметил глава НБУ.
По его словам, украинские предприниматели продемонстрировали фантастическую адаптивность к военным условиям. Международные банки теперь должны выйти из стратегии выжидания и защиты к стратегии поиска своего места в условиях военной экономики.
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