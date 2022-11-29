Чистые активы банков выросли на 7,5% в ІІІ квартале — Finance.ua

Чистые активы банков выросли на 7,5% в ІІІ квартале Вчера 15:16 — Фондовый рынок

Чистые активы банков выросли на 7,5% в ІІІ квартале

В ІІІ квартале банковский сектор в дальнейшем адаптировался к кризисным условиям. Банки поддерживали работу сети и быстро возобновляли деятельность отделений в освобожденных регионах. Ликвидность системы возрастала благодаря дальнейшему притоку средств клиентов.

Об этом говорится в Обзоре банковского сектора в ІІІ квартале НБУ.

Чистые активы банков за ІІІ квартал выросли на 7.5% и превысили довоенный уровень. В основном наращивались объемы депозитных сертификатов НБУ. В то же время произошло сокращение чистого кредитного портфеля: гривневого прежде всего в результате дорезервирования, валютного — в большей степени из-за погашения ссуд.

Чистые гривневые корпоративные кредиты за квартал снизились на 2.2%, валютные — на 10.0% в долларовом эквиваленте. Только государственные банки нарастили гривневое кредитование бизнеса — на 4.3% за квартал.

Чистый розничный кредитный портфель сократился за ІІІ квартал на 13.8% как за счет уменьшения объемов кредитования, так и из-за роста резервов. Банки постепенно признают кредитные потери в результате войны. Удельный вес неработающих кредитов вырос за квартал на 3.9 п. п., с начала полномасштабного вторжения на 7.0 п. п. — до 33.6%. Наиболее заметно возросла доля неработающих кредитов физическим лицам. К признанию ссуд неработающими в основном приводит просрочка уплаты.

Банковский сектор за ІІІ квартал получил 12 млрд грн прибыли. Эта прибыль позволила компенсировать убытки первого полугодия, так что финансовый результат за девять месяцев положительный — 7.4 млрд грн. Причиной доходности явилось сохранение высокой операционной эффективности.

Процентные доходы банков в дальнейшем росли, комиссионные доходы постепенно возобновляются, положительные результаты от переоценок валюты и ценных бумаг существенно увеличили совокупный финансовый результат. Соотношение операционных расходов и операционного дохода (CIR) в ІІІ квартале составило 36.5% по сравнению с 44.6% в соответствующем периоде прошлого года.

В то же время финучреждения вынуждены производить значительные отчисления в резервы под убытки, вызванные войной. За ІІІ квартал отчисления в резервы под кредиты составили 33,5 млрд грн, под ценные бумаги — 7,1 млрд грн. Признание подлинного качества активов будет продолжаться, поэтому резервы будут расти.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Фінансовий клуб По материалам:

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