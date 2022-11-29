Чистые активы банков выросли на 7,5% в ІІІ квартале — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Чистые активы банков выросли на 7,5% в ІІІ квартале

Фондовый рынок
112
Чистые активы банков выросли на 7,5% в ІІІ квартале
Чистые активы банков выросли на 7,5% в ІІІ квартале
В ІІІ квартале банковский сектор в дальнейшем адаптировался к кризисным условиям. Банки поддерживали работу сети и быстро возобновляли деятельность отделений в освобожденных регионах. Ликвидность системы возрастала благодаря дальнейшему притоку средств клиентов.
Об этом говорится в Обзоре банковского сектора в ІІІ квартале НБУ.
Чистые активы банков за ІІІ квартал выросли на 7.5% и превысили довоенный уровень. В основном наращивались объемы депозитных сертификатов НБУ. В то же время произошло сокращение чистого кредитного портфеля: гривневого прежде всего в результате дорезервирования, валютного — в большей степени из-за погашения ссуд.
Чистые гривневые корпоративные кредиты за квартал снизились на 2.2%, валютные — на 10.0% в долларовом эквиваленте. Только государственные банки нарастили гривневое кредитование бизнеса — на 4.3% за квартал.

Читайте также: Депозиты в Украине во время войны. Стоит ли переживать за свои деньги?

Чистый розничный кредитный портфель сократился за ІІІ квартал на 13.8% как за счет уменьшения объемов кредитования, так и из-за роста резервов. Банки постепенно признают кредитные потери в результате войны. Удельный вес неработающих кредитов вырос за квартал на 3.9 п. п., с начала полномасштабного вторжения на 7.0 п. п. — до 33.6%. Наиболее заметно возросла доля неработающих кредитов физическим лицам. К признанию ссуд неработающими в основном приводит просрочка уплаты.
Место для вашей рекламы
Банковский сектор за ІІІ квартал получил 12 млрд грн прибыли. Эта прибыль позволила компенсировать убытки первого полугодия, так что финансовый результат за девять месяцев положительный — 7.4 млрд грн. Причиной доходности явилось сохранение высокой операционной эффективности.
Процентные доходы банков в дальнейшем росли, комиссионные доходы постепенно возобновляются, положительные результаты от переоценок валюты и ценных бумаг существенно увеличили совокупный финансовый результат. Соотношение операционных расходов и операционного дохода (CIR) в ІІІ квартале составило 36.5% по сравнению с 44.6% в соответствующем периоде прошлого года.
В то же время финучреждения вынуждены производить значительные отчисления в резервы под убытки, вызванные войной. За ІІІ квартал отчисления в резервы под кредиты составили 33,5 млрд грн, под ценные бумаги — 7,1 млрд грн. Признание подлинного качества активов будет продолжаться, поэтому резервы будут расти.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Фінансовий клуб
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Большая Васильковская, 55Г, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.