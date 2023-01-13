Какие гибридные авто украинцы покупали в 2022 году: самые популярные модели — Finance.ua

Какие гибридные авто украинцы покупали в 2022 году: самые популярные модели
В 2022 году украинцы купили 11,1 тысячи гибридных автомобилей. Это на 40% меньше, чем в прошлом году. Об этом сообщили в УкрАвтопроме.
В основном в 2022 году украинцы покупали подержанные гибридные авто. Примерно 5 тысяч гибридов были новыми. Остальные 6,1 тысячи авто приобрели на вторичном рынке.
Доля гибридов на рынке новых легковых авто в Украине составила 13%. За 2022 год всего 1,6% составили импортируемые авто с пробегом.
Самые популярные новые гибриды в 2022 году:
- Toyota RAV4 Hybrid — 1132 авто.
- Mercedes-Benz GLE — 426 авто.
- Toyota Highlander Hybrid — 393 авто.
Самые популярные гибридные авто с пробегом:
- Toyota Prius — 750 авто
- Ford Fusion — 641 авто
- Ford C-Max Hybrid — 416 авто
Ранее стало известно, какие подержанные автомобили украинцы пригоняли из других стран в 2022 году. Весной рынок б/у авто обвалился, ведь после начала полномасштабного российского вторжения их регистрацию временно прекратили.
Так, в ряде регионов отмечен существенный рост импорта по сравнению с 2021 годом. Так, в Волынской области ввезли на 51,1% больше авто, во Львовской — на 23,3%, а в Ровенской — на 17,5%. Наибольшее падение отмечено в Донецкой (-86,3%), Херсонской (-80,9%) и Харьковской (-68,6%) областях, где в 2022 году велись наиболее активные боевые действия.
ТОП-10 самых популярных брендов импортных б/у авто:
- Volkswagen — 77 081 авто
- Renault — 35 256
- Ford — 28 910
- Opel — 26 965
- Skoda — 25 457
- Audi — 24 924
- BMW — 21 069
- Mercedes-Benz — 18 246
- Nissan — 17 101
- Hyundai — 13 608
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