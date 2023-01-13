Какие гибридные авто украинцы покупали в 2022 году: самые популярные модели — Finance.ua
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Какие гибридные авто украинцы покупали в 2022 году: самые популярные модели

Личные финансы
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Какие гибридные авто украинцы покупали в 2022 году: самые популярные модели
Какие гибридные авто украинцы покупали в 2022 году: самые популярные модели
В 2022 году украинцы купили 11,1 тысячи гибридных автомобилей. Это на 40% меньше, чем в прошлом году. Об этом сообщили в УкрАвтопроме.
В основном в 2022 году украинцы покупали подержанные гибридные авто. Примерно 5 тысяч гибридов были новыми. Остальные 6,1 тысячи авто приобрели на вторичном рынке.
Доля гибридов на рынке новых легковых авто в Украине составила 13%. За 2022 год всего 1,6% составили импортируемые авто с пробегом.

Самые популярные новые гибриды в 2022 году:

  1. Toyota RAV4 Hybrid — 1132 авто.
  2. Mercedes-Benz GLE — 426 авто.
  3. Toyota Highlander Hybrid — 393 авто.

Самые популярные гибридные авто с пробегом:

  1. Toyota Prius — 750 авто
  2. Ford Fusion — 641 авто
  3. Ford C-Max Hybrid — 416 авто
Ранее стало известно, какие подержанные автомобили украинцы пригоняли из других стран в 2022 году. Весной рынок б/у авто обвалился, ведь после начала полномасштабного российского вторжения их регистрацию временно прекратили.
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Так, в ряде регионов отмечен существенный рост импорта по сравнению с 2021 годом. Так, в Волынской области ввезли на 51,1% больше авто, во Львовской — на 23,3%, а в Ровенской — на 17,5%. Наибольшее падение отмечено в Донецкой (-86,3%), Херсонской (-80,9%) и Харьковской (-68,6%) областях, где в 2022 году велись наиболее активные боевые действия.

ТОП-10 самых популярных брендов импортных б/у авто:

  1. Volkswagen — 77 081 авто
  2. Renault — 35 256
  3. Ford — 28 910
  4. Opel — 26 965
  5. Skoda — 25 457
  6. Audi — 24 924
  7. BMW — 21 069
  8. Mercedes-Benz — 18 246
  9. Nissan — 17 101
  10. Hyundai — 13 608
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По материалам:
Finance.ua
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