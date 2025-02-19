Какие гарантии безопасности ЕС может дать Украине, — ответ главы Европарламента Сегодня 11:12

Какие гарантии безопасности ЕС может дать Украине, — ответ главы Европарламента, www.rbc.ua

ЕС продолжает усиливать поддержку Украины. Глава Европарламента Роберта Метсола заявила, что Европа готова предоставлять Украине гарантии безопасности.

Об этом сообщила глава Европарламента Роберта Метсола в интервью РБК-Украина.

Роберта Метсола заявила, что Европа готова предоставить Украине необходимые гарантии безопасности, даже если США не смогут сделать то же самое. Она отметила, что ЕС уже мобилизовал 48,5 миллиарда евро на военную помощь и продолжает укреплять обороноспособность Украины.

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По ее словам, ключевым приоритетом является усиление оборонных возможностей ЕС, в том числе интеграция 27 армий стран-членов для лучшей координации и повышения эффективности. Уже передано более миллиона боеприпасов, обучено 75 000 украинских военных, а также рассматривается использование доходов от замороженных российских активов в поддержку Украины.

Метсола подчеркнула, что ситуация нуждается в постоянном пересмотре, и ЕС готов расширять гарантии безопасности. Она отметила, что Европа должна действовать решительно, укрепляя оборонное сотрудничество с Украиной.

«Следовательно, мы уже действуем, но, конечно, должны оценивать ситуацию и быть готовыми предоставить все необходимые гарантии безопасности, чтобы обеспечить длительный мир», — подчеркнула она.

Напомним, что Европейские чиновники готовят новый крупный пакет финансирования для обороны и поддержки Украины. Однако анонс расходов отложен до выборов в Германии 23 февраля во избежание политических споров перед голосованием.

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