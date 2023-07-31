Какие документы нужны для выезда за границу на машине: полный список — Finance.ua

Какие документы нужны для выезда за границу на машине: полный список Сегодня 09:44 — Личные финансы

Какие документы нужны для выезда за границу на машине: полный список

Украинские водители должны знать, какие документы им понадобятся при прохождении границы для выезда за пределы страны. Поэтому в этом случае следует тщательно подготовиться.

При пересечении государственной границы на автомобиле нужно иметь при себе:

водительское удостоверение

свидетельство о регистрации транспортного средства, оформленное на имя водителя или пассажира

знак Украины на авто (UA), размещение которого не обязательно при наличии обозначения UA на номерном знаке

действительный договор международного страхования «Зеленая карта».

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На автомобиле должен находиться государственный номерной знак, содержащий латинские буквы (индивидуальный номерной знак действует только на территории Украины).

Водитель, который не является владельцем авто, должен иметь свидетельство о регистрации транспортного средства для выезда за границу. Его можно получить в Сервисном центре МВД на основании заявления владельца транспортного средства или на основании доверенности, договора аренды (найма, займа).

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