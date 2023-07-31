Какие документы нужны для выезда за границу на машине: полный список — Finance.ua
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Какие документы нужны для выезда за границу на машине: полный список

Личные финансы
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Какие документы нужны для выезда за границу на машине: полный список
Какие документы нужны для выезда за границу на машине: полный список
Украинские водители должны знать, какие документы им понадобятся при прохождении границы для выезда за пределы страны. Поэтому в этом случае следует тщательно подготовиться.
При пересечении государственной границы на автомобиле нужно иметь при себе:
  • водительское удостоверение
  • свидетельство о регистрации транспортного средства, оформленное на имя водителя или пассажира
  • знак Украины на авто (UA), размещение которого не обязательно при наличии обозначения UA на номерном знаке
  • действительный договор международного страхования «Зеленая карта».
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На автомобиле должен находиться государственный номерной знак, содержащий латинские буквы (индивидуальный номерной знак действует только на территории Украины).
Водитель, который не является владельцем авто, должен иметь свидетельство о регистрации транспортного средства для выезда за границу. Его можно получить в Сервисном центре МВД на основании заявления владельца транспортного средства или на основании доверенности, договора аренды (найма, займа).

Зеленая карта и другие: какая страховка нужна для пересечения границы во время войны

По материалам:
РБК-Україна
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