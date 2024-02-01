Какие документы нужно иметь непригодным к службе — Finance.ua

Какие документы нужно иметь непригодным к службе Сегодня 19:45 — Личные финансы

Какие документы нужно иметь непригодным к службе

Военнообязанные украинцы при пересечении границы наряду с другими документами должны предоставить и военно-учетные документы. Эта норма относится и к лицам с инвалидностью I или II группы.

Судебно-юридическая газета пишет , что законопроект Кабмина 10 449 об усилении мобилизации в Законе «О порядке выезда из Украины и въезда в Украину граждан Украины» вводит нормы, согласно которым при пересечении границы мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, находящиеся на воинском учете или исключенные из него в установленном порядке обязаны дополнительно предъявить военно-учетный документ с отметкой о постановке на воинский учет или исключении из воинского учета. Эта норма не распространяется только на работников системы органов дипломатической службы, членов их семей.

Кроме того, документ определяет, что у лиц, признанных непригодными к военной службе, достигших предельного возраста пребывания в запасе или ранее осужденных за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления, и исключенных с воинского учета военно-учетный документ не изымается, но в него вносятся данные об исключении с воинского учета.

Новый закон устанавливает норму, что такой документ должны иметь при себе все граждане Украины в возрасте от 18 до 60 лет, состоящие на воинском учете или снятые с воинского учета.

Они обязаны иметь при себе военно-учетный документ и документ, удостоверяющий личность, а также предъявлять их по требованию уполномоченного представителя районного или городского ТЦК и СП или полицейского, а также представителя Государственной пограничной службы Украины.

Также законом закрепляется, что право гражданина на выезд из Украины может быть временно ограничено во время военного положения. Ограничения могут устанавливаться решением Кабинета Министров или военным командованием в соответствии с Указом Президента о введении военного положения.

Справка Finance.ua:

30 января Кабинет Министров Украины повторно внес в Верховную Раду законопроект о мобилизации. Документ предлагает изменить порядок ее проведения. Комментарии и замечания к законопроекту учтены совместно с Генеральным штабом, Правительством и народными депутатами. В законопроекте содержатся нормы по снижению призывного возраста до 25 лет, ограничения для уклоняющихся и не только;

с 1 февраля 2024 года некоторые военные, независимо от того, находятся ли они в районах проведения боевых действий, могут получить 30 тыс. гривен.

УНІАН По материалам:

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