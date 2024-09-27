Какие доходы учитывают при предоставлении субсидии — Finance.ua

Какие доходы учитывают при предоставлении субсидии Сегодня 19:00 — Личные финансы

Какие доходы учитывают при предоставлении субсидии, freepik

Жилищная субсидия — адресная государственная социальная помощь людям, которые не могут самостоятельно платить за жилищно-коммунальные услуги.

Сейчас действует упрощенный механизм обращения за жилищной субсидией, без сбора справок и времени на заполнение декларации.

Кредиты от ПриватБанка, Таскомбанка, Пумба и других. Все с рассмотрением условий в одном каталоге:

В случае предоставления субсидии учитывают:

заработную плату в размере, который остается после уплаты налога на доходы физических лиц;

денежное довольствие военнослужащих;

пенсию, ежемесячное пожизненное денежное содержание судей в отставке;

стипендию, в том числе с суммой ее индексации, начисленной в соответствии с законом (кроме социальной стипендии, предоставляемой детям-сиротам, детям, лишенным родительской опеки, и лицам из их числа);

социальные выплаты, которые назначаются структурными подразделениями по вопросам социальной защиты населения, в частности льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого топлива и сжиженного газа;

пособие по безработице, другие страховые выплаты, назначаемые фондами социального страхования;

денежные переводы, полученные из-за границы;

дивиденды от ценных бумаг;

другие доходы, сведения о которых получены от Государственной налоговой службы Украины и Пенсионного фонда Украины, а также доходы, задекларированные лицом.

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Напомним, что с 1 октября в Украине будут начисляться жилищные субсидии на отопительный сезон в соответствии с новым порядком. Субсидия за октябрь будет учитываться за 15 дней вне зависимости от точной даты начала отопительного сезона. Таким образом, субсидию за октябрь будут начислять, опираясь на начало отопительного сезона в большинстве украинских городов. А также получатели субсидии будут продолжать и дальше получать помощь.

Подробнее о том, кто и как ее может получить и о каких суммах идет речь, читайте в статье Finance.ua:

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