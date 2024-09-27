Какие доходы учитывают при предоставлении субсидии — Finance.ua

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Какие доходы учитывают при предоставлении субсидии

Личные финансы
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Какие доходы учитывают при предоставлении субсидии
Какие доходы учитывают при предоставлении субсидии, freepik
Жилищная субсидия — адресная государственная социальная помощь людям, которые не могут самостоятельно платить за жилищно-коммунальные услуги.
Сейчас действует упрощенный механизм обращения за жилищной субсидией, без сбора справок и времени на заполнение декларации.

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В случае предоставления субсидии учитывают:
  • заработную плату в размере, который остается после уплаты налога на доходы физических лиц;
  • денежное довольствие военнослужащих;
  • пенсию, ежемесячное пожизненное денежное содержание судей в отставке;
  • стипендию, в том числе с суммой ее индексации, начисленной в соответствии с законом (кроме социальной стипендии, предоставляемой детям-сиротам, детям, лишенным родительской опеки, и лицам из их числа);
  • социальные выплаты, которые назначаются структурными подразделениями по вопросам социальной защиты населения, в частности льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого топлива и сжиженного газа;
  • пособие по безработице, другие страховые выплаты, назначаемые фондами социального страхования;
  • денежные переводы, полученные из-за границы;
  • дивиденды от ценных бумаг;
  • другие доходы, сведения о которых получены от Государственной налоговой службы Украины и Пенсионного фонда Украины, а также доходы, задекларированные лицом.
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Напомним, что с 1 октября в Украине будут начисляться жилищные субсидии на отопительный сезон в соответствии с новым порядком. Субсидия за октябрь будет учитываться за 15 дней вне зависимости от точной даты начала отопительного сезона. Таким образом, субсидию за октябрь будут начислять, опираясь на начало отопительного сезона в большинстве украинских городов. А также получатели субсидии будут продолжать и дальше получать помощь.
Подробнее о том, кто и как ее может получить и о каких суммах идет речь, читайте в статье Finance.ua:

Жилищная субсидия в Украине: как рассчитать и кто может получить 👛

Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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