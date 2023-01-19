Какие доходы должны декларировать ФЛП в 2023 году — Finance.ua

Какие доходы должны декларировать ФЛП в 2023 году Сегодня 20:05 — Личные финансы

Какие доходы должны декларировать ФЛП в 2023 году

В 2023 году кампания по декларированию доходов за 2022 год стартовала 1 января и завершится 15 мая.

Об этом сообщила Государственная налоговая служба Украины.

Можно ли подать декларацию о доходах онлайн

ГНС напоминает, что декларацию об имущественном состоянии и доходах можно подавать в электронном виде через электронный кабинет ( cabinet.tax.gov.ua ) в разделе «ЭК для граждан» — «Налоговое право на имущественное состояние и доходы».

Для этого потребуется личный электронный ключ, выданный квалифицированным поставщиком электронных доверительных услуг.

Какие доходы ФЛП в 2023 году должны задекларировать обязательно

В ГНС напомнили, что ФЛП обязаны самостоятельно подсчитать суммы налога на доходы и военного сбора к уплате в бюджет. В разделе IV Налогового кодекса Украины перечислены следующие виды доходов:

отдельные виды доходов от налоговых агентов, которые не были обложены налогом при выплате, но не освобождены от налогообложения — суммы задолженности, по которым истек срок исковой давности; нецелевая благотворительная помощь сверх установленной нормы; дополнительное благо и т.п. (п. п. 168.1.3 п. 168.1 ст. 168 Кодекса);

получение доходов от лица, не являющегося налоговым агентом (других физических лиц — резидентов или нерезидентов): наследство, подарки, доход от аренды имущества другому физическому лицу, доходы от операций по продаже (обмену) движимого и недвижимого имущества (п. п. 168.2 .1 п. 168.2 ст.168 Кодекса);

получение иностранных доходов (п. п. 170.11.1 п. 170.11 ст. 170 Кодекса);

получение доходов от предпринимательской деятельности ФЛП не на упрощенной системе налогообложения (ст. 177 Кодекса);

получение доходов от независимой профессиональной деятельности (ст. 178 Кодекса);

если иностранец получает статус резидента Украины, он также должен отразить в налоговой декларации доходы с источником их происхождения в Украине и иностранные доходы (п. п. 170.10.4 п. 170.10 ст. 170 Кодекса).

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Какие доходы не подлежат декларированию в 2023 году

В то же время Кодекс упоминает случаи, когда налогоплательщик освобожден от подачи налоговой декларации при получении доходов:

от налоговых агентов, которые согласно разделу IV Кодекса не включаются в общий месячный (годовой) налогооблагаемый доход;

исключительно от налоговых агентов независимо от вида и размера начисленного (выплаченного, предоставленного) дохода, кроме случаев, прямо предусмотренных разделом IV Кодекса;

от операций продажи (обмена) имущества, дарения, доход от которых в соответствии с этим разделом не облагается налогом, облагается налогом по нулевой ставке и/или с которых уже был уплачен налог при нотариальном удостоверении договоров в соответствии с разделом IV Кодекса;

объекты наследства, которые в соответствии с разделом IV Кодекса облагаются налогом по нулевой ставке налога и/или с которых уплачен налог в соответствии с п. 174.3 ст. 174 Кодекса.

Как декларировать доходы тем, кто получил убежище в других странах

Что делать тем, кто, имея ФЛП, бежал от войны и воспользовался правом на временную защиту в других странах мира? Они должны задекларировать благотворительную помощь от иностранных государств и их государственных фондов, а также от зарубежных благотворительных организаций как иностранные доходы. При этом налог на доходы физических лиц и военный сбор с таких сумм платить не нужно. В декларации они должны лишь отметить получение таких средств как доход без налога и сбора.

Разъяснение от Государственной налоговой службы: благотворительная помощь за границей не включается в состав общего месячного (годового) налогооблагаемого дохода налогоплательщика за 2022 и 2023 год налоговые (отчетные) годы. Эта льгота распространяется на все формы предоставления указанной помощи, в том числе в случае ее получения как дополнительное благо, а также от иностранных компаний, организаций, которые в соответствии с законодательством соответствующей иностранной юрисдикции занимаются благотворительной деятельностью.

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